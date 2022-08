Michelle Hunziker, rispunta la fede al dito: pronta a tutto per riconquistare Trussardi

Tana per Michelle Hunziker con l'anello al dito. E non un anello qualsiasi. In una delle ultime foto pubblicate su Instagram, la conduttrice indossa all'anulare sinistro quella che con molta probabilità è la fede del matrimonio, segno inequivocabile che quanto si sta sussurrando in queste ore non sia proprio infondato.

Secondo beninformati, infatti, Michelle avrebbe fatto un passo indietro - dopo la rottura con Giovanni Angiolini - e sarebbe intenzionata a tornare con Tomaso Trussardi, padre delle sue figlie Sole e Celeste, sposato nel 2014. Stando sempre a queste indiscrezioni, però, l'imprenditore non ci penserebbe proprio a riprendere la mano dell'ex moglie. Almeno per il momento, pare sia felicemente single e intenzionato a proseguire su questa strada. Michelle e Tomaso si sono separati lo scorso gennaio dopo 11 anni d'amore e tra i due è stato lui a dover ingoiare di lì a poco rospi amari, prima davanti al bacio in diretta tv tra la conduttrice e l'ex marito Eros Ramazzotti, poi per l'arrivo di un nuovo compagno nella vita dell'ex. Insomma, prima di riaprire le braccia e valutare eventuali ritorni di fiamma, il rampollo della nota maison di moda vorrebbe vederci chiaro ed essere sicuro dei sentimenti ritrovati - o mai spenti - della madre delle sue figlie.

L'ombra di Ariadna Romero nella vita di Tomaso Trussardi

Come fa sapere il settimanale Chi, si vocifera che uno dei motivi per cui Tomaso Trussardi non vorrebbe tornare con Michelle Hunziker sia la presenza di un'altra donna nella sua vita, anche se per il momento molto discreta. Sembra esserci una "bella conoscenza" - così dicono - con Ariadna Romero, ex compagna di Pierpaolo Petrelli. Ecco allora che Michelle sfoggia l'artiglieria pesante. E cosa c'è di più ponderoso di una fede nuziale?

