Morgan sbotta contro Fiorello e Amadeus: "Sono animatori turistici mediocri". Cosa è successo

Mancano ancora sei mesi al prossimo Festival di Sanremo, ma le polemiche sono già iniziate da tempo. L'evento musicale è tra i più attesi dal pubblico italiano, che negli ultimi anni ha potuto contare sulle performance di artisti di grande spessore e su altri personaggi che abbiamo imparato ad apprezzare proprio durante la kermesse. Criticato più volte come Direttore artistico del festival, Amadeus viene nuovamente preso di mira da Morgan, il quale non si lascia sfuggire l'occasione di rimarcare la sua opinione sul ruolo del conduttore, facendo riferimento anche a Fiorello.

Cosa è successo

Durante un'intervista rilasciata a MowMag, il giudice di X-Factor non le manda certo a dire, definendo Amadeus e Fiorello due "animatori turistici". Il tutto è accaduto dopo aver ascoltato i commenti dei due diretti interessati alle dichiarazioni espresse dal cantante nel corso di un incontro a Roma in compagnia di Vittorio Sgarbi: Amadeus reagisce alle critiche mosse da Morgan e Sgarbi riguardanti le canzoni scelte per la kemesse musicale; Fiorello difende l'amico. Non è una novità che il cantautore consideri il presentatore inadeguato come direttore artistico, e Fiorello in un video pubblicato su Instagram ironizza proprio sulle convinzioni di Morgan: "Speriamo che nel prossimo Sanremo Morgan possa prendere il suo posto. Vedrai il successo che avrà come direttore artistico".

Così l'artista decide di rispondere a tono: "Ricordatevi che il ruolo del conduttore non ha nessun peso: deve solo saper parlare. Ma neanche in quello eccellono i due animatori turistici in questione. È proprio grazie alla loro pochezza culturale che la cultura italiana è arrivata ai minimi storici. La banalità a cui costringono questo Paese è un crimine culturale, perché c'è la più totale incompetenza insieme alla prepotenza e all'appoggio delle lobby discografiche". Non è finita qui, perché il cantante dichiara che i due avrebbero "occupato militarmente il Festival di Sanremo da 5 anni" e di non poter definire Amadeus un "dittatore artistico del Festival", perché non si permetterebbe mai di "associare la parola “artistico” ad Amadeus, sarebbe un'offesa per i veri artisti". Insomma, volano parole forti e inaspettate, che trovano conclusione quando Morgan sottolinea "il vero problema di questa gente": "È la smania di potere, l'ansia di presenzialismo, la paranoia del controllo e del dominio, la corsa al mercato, ai ricavi, al profitto e al guadagno". Parla di antidemocrazia, Morgan, per poi aggiungere che "quando Amadeus se ne andrà, il popolo della musica tirerà un respiro di sollievo, come quando nel mago di Oz si scioglie la Magica strega dell’Est". Dopo l'intervista, il cantautore non si accontenta e scrive un lungo post su Instagram.

Le parole di Fiorello

Come già accennato, Fiorello (e Biggio con lui) ha cercato di dare manforte ad Amadeus dopo le critiche di Morgan e Sgarbi e al suo commento di risposta: "In silenzio anche un idiota può sembrare una persona intelligente. Sfortunatamente gli idioti vogliono sempre parlare". Lo showman ha ricordato i grandi brani portati al successo grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo: "Ho letto la frase di Amadeus. Molto probabilmente ce l'aveva con l'onorevole Sgarbi e col genio Morgan. Hanno detto che Amadeus non sarebbe capace di scegliere le canzoni di Sanremo. Avete ragione: non è capace". Dopo aver elencato alcuni di questi testi, Fiorello si è concentrato sui Maneskin: "Con Zitti e Buoni hanno addirittura vinto l'Eurovision, li hai rovinati. Sono famosi in tutto il mondo per colpa di Amadeus che non è capace".

Non mancava infine un augurio ironico per Morgan e Sgarbi, con il quale Fiore e Biggio rispondono alla volontà del Critico d'arte di fare qualcosa per "togliere Amadeus da Sanremo". "Non devi fare niente, Sgarbi. Amadeus ha finito, questo è il suo ultimo anno. Adesso lanceremo una petizione per far sì che Morgan diventi direttore artistico di Sanremo, così finalmente sentiremo canzoni di successo e non queste cac*te che ha scelto Amadeus. [...] Speriamo che durante il prossimo Sanremo Morgan possa prendere il suo posto. Vedrai il successo che avrà come direttore artistico!"