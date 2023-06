Morto il papà di Rocio, la compagna di Raoul Bova: l'ultimo doloroso messaggio dall'ospedale

È morto il papà di Rocio Munoz Morales. La notizia arriva proprio attraverso le parole condivise su Instagram dall'attrice spagnola, da dieci anni legata al collega Raoul Bova. Il signor Manuel era malato da tempo. "Per sempre nel mio cuore papà. Riposa in pace", ha scritto sui social la showgirl, che di recente abbiamo visto al timone di Tutti i sogni ancora in volo, lo show di Massimo Ranieri su Rai Uno.



Già da marzo l'uomo lottava tra la vita e la morte. "Papa?, da un mese stai, anzi stiamo, perche? non sei solo, combattendo per la vita, lottando con tutte le tue e le nostre forze. E posso solo dirti, con immensa tristezza e dolore dentro al cuore, che sei un campione, un guerriero, un combattente…", scriveva Rocio sempre via social, sebbene non abbia mai rivelato pubblicamente quale fosse la malattia di cui soffriva il papà.

Al fianco di Rocio, in questo momento difficile, il compagno Raoul, padre delle figlie Luna ed Alma. Ma le condoglianze arrivano anche dal mondo dello spettacolo, in primis da parte di Tosca D'Aquino e Luca Bianchini, rispettivamente attrice e scrittore nonché amici della 34enne.

Classe 1988, spagnola, Rocio vive in Italia da quando, nel 2011 ha incontrato il collega Raoul sul set del film "Immaturi: il viaggio". Nel primo decennio degli anni 2000 si era messa in luce nella sua Spagna come modella e ballerina, ha preso parte al tour mondiale del cantante Julio Iglesias e si è affermata presso il grande pubblico come coreografa di "¡Mira Quién Baila!", versione spagnola di "Ballando con le stelle". Poi la popolarità internazionale, ovvero in Italia, dove ha trovato lavoro ed amore.