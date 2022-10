Paola Barale single, non casta: "Il sesso non mi manca. Io con una donna? Non mi precludo niente"

Alla vigilia del suo debutto sulla pista di Ballando con le stelle Paola Barale si è raccontata anche nel suo lato più intimo in un'intervista al settimanale F. Ufficialmente single da anni, l'attrice 55enne si è detta serena dal punto di vista sentimentale, disposta sì ad una relazione stabile, ma comunque non affannata verso la ricerca di una persona al suo fianco. "Il sesso non manca. Come dice Eva Robin’s: in attesa di quello giusto – che però non cerco – mi diverto con quelli sbagliati", ha confidato, aggiungendo anche un commento sulla possibilità di un'avventura con un'altra donna: "Se dovesse capitare, non mi precludo niente".

"Mi sono accorta che la vita da single è meravigliosa. Semmai il problema è che più stai da sola, più ti abitui a starci", ha aggiunto ancora Barale tanto dedita al lavoro, agli allenamenti in palestra, ai suoi mille progetti. Oggi vive a Milano dove ha venduto la macchina e si sposta solo in monopattino. Ha detto basta ai trattamenti estetici invasivi e si sente più bella e in forma che mai, anche perché invecchiare non la spaventa.

Gli ex di Paola Barale

Fino ai 48 anni, Paola Barale è stata in coppia. Ai tempi de La ruota della Fortuna era fidanzata con Marco Bellavia (oggi protagonista di una triste vicenda legata alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip). Poi è stata sposata con Gianni Sperti, ex ballerino televisivo e oggi opinionista di Uomini e Donne dal 1999 al 2002. Non hanno mai specificato il motivo della rottura, ma la showgirl ha confidato: "Non è rimasto un buon ricordo". Dal 2002 al 2015 ha fatto coppia con Raz Degan: un amore travolgente e appassionato che ha fatto sognare i fan. In molti hanno sperato in una riconciliazione dopo la partecipazione di lui all'Isola dei Famosi ma alla fine hanno interrotto ogni rapporto: "Non sarebbe nemmeno dovuta iniziare", ha commentato lei. Da allora Paola Barale è single convinta: da sola ha trovato il suo equilibrio e non le dispiace affatto.