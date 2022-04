Paola Barale: arriva la frecciata sull'omosessualità di Gianni Sperti

Non si è in alcun modo risparmiata ieri sera Paola Barale nel corso dell'intervista a Belve, in onda su Rai Due con la conduzione di Francesca Fagnani. Non solo la conduttrice ha fatto chiarezza sul presunto "triangolo" con Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, diceria di cui si è parlato per anni, ma si è anche soffermata i rumors che parlano da tempo della presunta omosessualità sua e dell'ex marito Gianni Sperti.

Ebbene, se di sé Barale dice di avere le idee piuttosto chiare ("Prediligo il fallo", ha dichiarato), le parole su Gianni, con cui è stata sposata per alcuni anni alla fine degli anni Novanta, sono piuttosto fumose. "L’ha stupita di più il gossip sulla sua presunta omosessualità o su quella del suo ex marito Gianni Sperti?", ha chiesto Fagnani, col fare sibillino tipico delle sue interviste. E Barale ha risposto: "Allora, emh... io odio il gossip a prescindere e non seguo il gossip sul mio ex marito. Non so cosa si dica su Gianni Sperti. Mi stupisce di più la mia però".

Della presunta omosessualità di Sperti si parla da anni. In passato, in particolare, alcuni telespettatori avevano notato come nel corso di Uomini e Donne, trasmissione di cui l'ex ballerino è opinionista, era sembrato che Gianni avesse fatto coming out. Ed ancora, incalzato sulla questione dai follower di Instagram, ha replicato: "Non capisco il senso e cosa cambierebbe".

In passato Barale aveva spiegato che i suoi ex non erano stati leali, ovvero non avevano mai mostrato la loro vera natura. Né Sperti né Raz Degan, l'uomo a cui è stata legata per circa dieci anni dopo la fine del matrimonio. "Quando dice questa cosa intende tradimenti o intende altro?", ha chiesto ancora la Fagnani. "Intendo tutto! Anche tradimenti e a me un uomo che tradisce mi sembra proprio uno sfig*ato soprattutto se è un uomo che si dichiara libero, totalmente indipendente e tradisce, dove vai? Se non hai il coraggio di dimostrarti per quello che sei mi scende la catena".