Pieraccioni, la fidanzata e la ex Laura Torrisi alla prima del suo film (ma in sale diverse): le foto

Leonardo Pieraccioni, la compagna Teresa Magni e la ex Laura Torrisi si sono trovati a occupare gli stessi spazi in occasione della prima del film Pare parecchio Parigi firmata dall'attore e regista toscano. A pubblicare le foto dell'evento è stato il settimanale Chi che ha raccontato la serata tenutasi a Firenze lo scorso 17 gennaio e pure il dettaglio della distanza mantenuta tra le due donne, ospitate in due sale diverse (il film è stato proiettato di cinque sale del cinema) "per non mescolare troppo le carte". Presente, naturalmente, anche Martina, la figlia del regista nata 13 anni fa dall'amore per la ex compagna Laura Torrisi con cui i rapporti sono rimasti ottimi. La dimostrazione, infatti, è la presenza dell'attrice alla presentazione del suo ultimo lavoro che ha visto anche la presenza del grande amico Carlo Conti e dall'attrice e conduttrice Chiara Francini con cui Pieraccioni ha intrattenuto il pubblico prima della proiezione del film.

A serata finita, l'attore e regista è andato via mano nella mano con la compagna (presente anche lei nella pellicola con una piccola parte) che alla visione ha portato con sé anche i suoi genitori e la figlia Anna, nata da una precedente relazione.