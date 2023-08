Pierpaolo Spollon rivela di avere due figli: "Decideranno loro se un giorno vorranno stare sui social"

Un'intervista che anticipa il debutto al Teatro Tor Bella Monaca di Roma (e quindi la tournée in tutta Italia con lo spettacolo Quello che provo dir non so che racconta il suo percorso da attore) e che rivela anche un dettaglio sulla sua vita privata fino ad ora taciuto: il contenuto delle dichiarazioni rilasciate a Repubblica da Pierpaolo Spollon sta circolando sui social dal momento della pubblicazione, commentatissimo dagli utenti spiazzati dalla rivelazione della sua paternità.

L'attore 34enne padovano, noto al grande pubblico per l'interpretazione di Marco Allevi nella serie televisiva L'allieva, Riccardo Bonvegna in Doc - Nelle tue mani, Nanni/Sebastiano Russo in Blanca e Emiliano Stiffi in Che Dio ci aiuti, ha dichiarato così, per la prima volta, di avere due figli: "A Padova lo sapevano e hanno rispettato la mia discrezione, avevo paura di dare i figli in pasto, li ho protetti", ha spiegato Spollon adducendo la sua riservatezza alla sovraesposizione mediatica di oggi,"Poi, se un giorno vorranno farsi fotografare, stare sui social, decideranno loro. Orlando, il grande, ha quattro anni e mezzo". E per far comprendere quanto oggi le notizie della Rete siano considerate attendibili dalla gente, l'attore ha raccontato un aneddoto particolarmente indicativo: "Una volta a chi mi faceva i complimenti ho detto: “Vengo appena posso, ho un figlio”. Mi ha risposto: “Non è possibile, sul web non c’è scritto”". Nessun riferimento, invece, alla compagna che indiscrezioni descrivono come una donna di nome Angela, lontana dal mondo dello spettacolo e riservatissima.

Il rapporto con la fama

Negli ultimi anni, grazie alla partecipazione in fiction di successo, Pierpaolo Spollon è diventato molto popolare: "Lo dico anche nello spettacolo, adesso sono in una condizione, per così dire, intermedia. Sì mi riconoscono, mi fermano. Ma non posso capire cosa provino Argentero o Bocelli, presi d'assalto" ha detto a proposito nell'intervista: "Io sono “quello che lavora con Luca Argentero”. È venuto a girare Doc 3 Giacomo Giorgio che ha fatto Mare fuori, non può immaginare il delirio". Rispetto alla fama, tuttavia, la reazione è positiva: "Sono riconoscente, passo ore a salutare tutti. Con i papà mi esalto e quando dicono: “Sei il mio preferito di mia moglie”, li abbraccerei".

