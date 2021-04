Un biglietto semplice, scritto a mano, poggiato a una ghirlanda di fuori bianchi sulla bara dell'uomo che è stato suo marito per più di 70 anni. Le telecamere e gli obiettivi dei fotografi che ieri hanno seguito il funerale del duca di Edimburgo hanno inquadrato anche il biglietto lasciato dalla regina Elisabetta per il principe Filippo, da lei definito "la mia forza e il mio sostegno" durante un discorso per le celebrazioni per le loro nozze d'oro nel 1997. Parole che più volte state ricordate in questi giorni dopo la morte di Filippo, a 99 anni.

L'ultimo messaggio della regina Elisabetta per il principe Filippo

Il biglietto lasciato da Sua Maestà è un semplice cartoncino bianco cordonato di nero, con lo stemma della Corona e la frase: "In loving memory". La regina Elisabetta ha scritto il biglietto e ha scelto personalmente i fiori della ghirlanda, composta da gigli rose e fresie.

Proprio i fiori hanno impedito di scorgere cosa altro ci fosse scritto ma è probabile che la regina abbia firmato con il suo soprannome, quello che la accompagna fin da bambina e che viene usato solo dai suoi familiari più stretti e che lo stesso Filippo amava usare, ossia "Lilibet". Il Daily Mail ricorda che quando nel 2002 morì la Regina Madre, Elisabetta firmò proprio "Lilibet" il biglietto posto sui fiori.

La regina seduta da sola durante il funerale

La regina Elisabetta ha seguito da sola il funerale del marito, seduta tra gli scranni del coro della cappella di St. George e lontana, per rispettare le disposizioni anti Covid, dal resto della sua famiglia. Nella borsa, secondo quanto rivelato da una fonte al tabloid britannico, la regina avrebbe tenuto con sé una fotografia di loro due scattata a Malta poco dopo le loro nozze e uno dei fazzoletti del principe Filippo, creati per lui dal casa sartoriale Kent&Haste di Savile Row e che il duca di Edimburgo portava sempre nel taschino della giacca.

La sovrana ha indossato per tutto il tempo della cerimonia una mascherina nera per coprire naso e bocca. Più volte è stata vista chinare il capo e con gli occhi lucidi, a poca distanza dalla bara del marito coperta dal suo stendardo personale con sopra la sua spada e il suo berretto della Royal Navy.

Nel pomeriggio di oggi la regina, 94 anni, è stata fotografata al volante di una Jaguard verde mentre lasciava il castello di Windsor, dove ha passato la notte dopo il funerale del marito.