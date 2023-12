"Roberta Morise è incinta", chi è il compagno (e futuro papà) Enrico Bartolini

Solo a ottobre la loro storia era finita tra i giornali di gossip grazie ai paparazzi: prima di allora nessuno sospettava che Roberta Morise si fosse innamorata di Enrico Bartolini. Lei ex Miss Italia e volto noto della tv, lui chef di successo che ha più stelle Michelin in Italia (13, ndr) secondo nella classifica mondiale solo ad Alain Ducasse, con 18.

Secondo Dagospia i due sarebbero in dolce attesa. Per Morise, 37 anni, sarebbe la prima gravidanza, Bartolini, 44 anni, invece, ha già tre figli nati dal precedente matrimonio. Un amore che nessuno dei due si immaginava di provare, ma che li ha travolti. Al Corriere della Sera, recentemente, lo chef ha raccontato che i due hanno un bellissimo progetto di vita insieme: "Mi sono innamorato, non pensavo potesse succedere. L'amore è una magia" e le loro nozze arriveranno a fine estate 2024 (quando forse saranno già in tre: Tommaso, 15 anni, Giovanni, 10, Vittoria, 8 anni).

Al momento la notizia della gravidanza è solo un'indiscrezione, nessuna smentita o conferma è stata data dai diretti interessati. Le nozze, invece, confermate da Enrico e Roberta nelle interviste, erano state anticipate dai paparazzi del settimanale Chi che erano riusciti a fotografare l'anello di fidanzamento di Morise (che dal 2004 al 2011 è stata fidanzata con Carlo Conti).

Roberta e Enrico: storia di un amore

I due hanno iniziato a parlare per caso e galeotta fu Dubai. "Andiamo a Dubai - ha raccontato Morise a Caterina Balivo su Rai 2per qualche giorno di vacanza con le amiche, e Monica dice andiamo a trovare Enrico che è un mio amico. Lui non c'era al ristorante, però io ho condiviso la storia di Monica, lui ha gentilmente risposto, dicendo 'che pensiero gentile che hai avuto, Roberta'. E niente è iniziato tutto lì, con un tag". Il primo appuntamento è arrivato subito dopo "Camper", a Castiglione della Pescaia (dove Bartolini ha uno dei suoi tre ristoranti, ndr), lei era lì con una delle sue più care amiche: "Lui mi scrive chiedendomi di cenare insieme, ma io stavo con questa mia amica. Però io lì, quando l'ho visto, colpo di fulmine".

"L'ho guardato e ho detto è lui e non pensavo potesse essere possibile, perché è bontà fatta persona, è l'uomo che ho sempre aspettato, giuro, non pensavo potesse esistere la perfezione. È accogliente, è dolce, è premuroso. Avevo smesso di crederci, definitivamente, sono stata tantissimi mesi lontana da qualsiasi forma di felicità, mi ero spenta" aveva aggiunto Morise.

Chi è Enrico Bartolini

Bartolini è una vera e propria star della ristorazione. Con 13 stelle Michelin è lo chef italiano con più stelle, mentre a livello mondiale è il secondo (preceduto solamente da Alain Ducasse). Al grande pubblico il suo volto è diventato noto grazie alla partecipazione al programma Celebrity Chef di Alessandro Brghese. Bartolini ha 44 anni, un matrimonio alle spalle e tre bellissimi figli. E proprio dei figli ha parlato al Corriere, in una recente intervista: "Sono tutti e tre meravigliosi, sia per educazione che per carattere. Tommaso, 15 anni, studia al liceo linguistico, è molto diligente e curioso, ha voti eccellenti. Giovanni, 10 anni, è un appassionato di calcio, tifa Atalanta. Con i suoi occhi celesti ti guarda e ti conquista. La piccola Vittoria, otto anni a dicembre, fa commenti da persona molto adulta e molto dolce". Immancabile poi una riflessione sul divorzio: "Da padre divorziato li ho con me per due weekend alternati e un pomeriggio a settimana. La gestione non è facile, ma ora ho imparato. Sono cresciuto vedendo che i figli andava bene trascurarli, a patto che ci si togliesse il senso di colpa lavorando il doppio. Oggi per fortuna ci sono persone che ti possono aiutare, dallo psicologo all’avvocato, dal papà allo zio: le figure più grandi di me che ho vicino mi hanno insegnato a rapportarmi ai miei figli in modo giusto".