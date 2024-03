Roberta Morise sposa Enrico Bartolini: "Il 31 agosto, nostro figlio avrà 3 mesi. Matano celebrerà le nozze"

In meno di un anno le è cambiata la vita. Roberta Morise è ancora incredula quando lo racconta: l'incontro con Enrico Bartolini, il colpo di fulmine, l'amore travolgente e la scoperta della gravidanza, dopo appena un mese.

È stato lo chef a fare il primo passo, scrivendole su Instagram dopo averla vista nel suo ristorante di Dubai una sera in cui non c'era. Il primo incontro mesi dopo, lo scorso luglio, a cena nell'altro suo locale, in Toscana. La showgirl andò insieme a un'amica e da allora i due iniziarono a frequentarsi: "Ci siamo frequentati per un po' senza che succedesse nulla - racconta Roberta Morise al settimanale Gente - Abbiamo parlato tanto, di tutto, ci siamo conosciuti pian piano. A fine agosto, in una serata bellissima a Milano, è iniziata la nostra storia d'amore". Il mese dopo ha scoperto di essere incinta: "Era fine settembre. Una sorpresa pazzesca - spiega - Anni fa mi avevano detto che avrei fatto un po' fatica ad avere figli, suggerendomi persino di congelare gli ovuli. Non l'ho fatto. Ho scoperto di essere incinta mentre accompagnavo mia sorella dal ginecologo per l'ultimo controllo prima del parto. Avevo un ritardo, la dottoressa, già che ero in studio, mi fece una visita e mi comunicò che ero in attesa". Incredula e felice, al compagno lo ha detto il giorno dopo: "Mi ha raggiunta a Roma, gli ho messo tra le mani un braccialettino rosa e uno azzurro. Ha preteso che gli dicessi bene, guardandolo negli occhi, che aspettavo un bambino. Ha pianto, abbiamo pianto di gioia insieme".

Il matrimonio ad agosto

È successo tutto velocemente, ma nessun dubbio, spiega ancora: "Ci siamo lasciati travolgere dal nostro sentimento, non c'è stato nemmeno il tempo di pensarci che il nostro bambino era già tra noi. Seppure fossimo legati da pochissimo non abbiamo avuto né timori né titubanze. Eravamo già felici". Nessun timore neanche di fare un passo importante come il matrimonio. Roberta Morise sposerà Enrico Bartolini il 31 agosto, dopo ben tre proposte ricevute.. La prima a casa sul divano, con un piatto di ceci in mano, la seconda in un ristorante e la terza a Dubai, a febbraio: "Si è messo in ginocchio davanti a tutti. Io, tanta era l'emozione, dicevo in dialetto calabrese: 'Miiiii, mi vergogno! Ok, ok sposiamoci'".

La showgirl svela qualche dettaglio: "Sarà al tramonto, all'aperto, in Toscana all'Andana, dove ci siamo visti per la prima volta. Sarà una festa bucolica e il mio amico, il conduttore Alberto Matano celebrerà le nozze. Accanto avremo le persone care, la famiglia, canteremo e balleremo. E con noi ci sarà anche il nostro bambino (un maschietto, ndr): avrà tre mesi, che emozione! A volte, quando sono lì che organizzo, che studio i dettagli della cerimonia, sento Gianmaria che si muove nella pancia. Allora guardo Enrico - conclude - e penso che mi ha regalato tutte le gioie che ho sempre sognato".