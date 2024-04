Rocco Siffredi insieme a Cristina D'Avena: "Presto grandi novità"

Cosa fanno insieme Rocco Siffredi e Cristina D'Avena? Al momento non è ancora dato saperlo, ma se la didascalia - delle foto che hanno condiviso su Instagram - rispecchia la realtà i due hanno in mente un progetto insieme. Il pornoattore e la regina delle sigle dei cartoni animati hanno scritto: "Presto grandi novità", parole seguite da l’emoji di un diavolo e di un angelo. I commenti sotto al post sono moltissimi, alcuni utenti hanno ironizzato sugli scatti unendo il mestiere di uno con le canzoni dell'altra, e l'interesse è alle stelle. A cosa staranno lavorando? Forse parteciperanno insieme a un programma televisivo?

Al momento sono troppo pochi gli indizi per dare una risposta, ma sicuramente i due terranno i loro fan aggiornati. Al momento Cristina è impegnata in un tour in Italia con uno spettacolo in cui ripropone e canta le sigle dei cartoni animati più noti di sempre, Siffredi invece è al centro dell'attenzione sia per la serie tv sulla sua vita, realizzata per Netlfix, nella quale viene interpretato da Alessandro Borghi e anche per l'accusa di molestie sessuali, poi ritirata, da parte di una giornalista dell'AdnKronos.