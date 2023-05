Rosanna Lambertucci a 77 anni sposa il (più) giovane compagno: "La passione ancora c'è"

Rosanna Lambertucci sposerà il 7 luglio a Roma il compagno Mario Di Cosmo. Cerimonia religiosa, in una chiesa molto significativa per lei, poi il ricevimento per 300 invitati a Palazzo Brancaccio, dimora storica in cui si sono 'sposati' anche i Maneskin. Eleonora Daniele e il marito Giulio Tassoni saranno i testimoni della sposa - al suo terzo matrimonio - che indosserà un abito rigorosamente bianco, "semplice ed elegante allo stesso tempo, niente di eccessivo".

La conduttrice svela tutto sulle pagine di Chi, ripercorrendo le tappe del loro amore, dal primo incontro fortuito in un hotel della Capitale alla proposta di matrimonio e le sue paure: "A darmi una spinta fortemente motivazionale è stato mio fratello Alberto, la scorsa estate - rivela - Pochi giorni prima della sua tragica scomparsa mi ha detto: 'Rosanna, sposa Mario perché ti vuole bene. Non avere timore e non distruggere il futuro per la paura di non voler dare dolori a quello che è stato il tuo passato'. Non l'ho mai raccontato a nessuno, neanche a Mario". Nel suo passato l'ex marito Alberto Amodei, dal quale ha avuto la figlia Angelica: "Mi piace pensare che il suo ultimo regalo sia stato proprio l'avermi fatto incontrare Mario - dice - Nei suoi ultimi giorni di vita, disse a nostra figlia Angelica: 'Mamma non deve restare sola, perché non le piace'. Aveva ragione. Io sono nata per la condivisione. Da soli si è forti, ma in due si è invincibili".

Angelica, sua figlia, inizialmente non prese benissimo questa relazione, racconta ancora Rosanna Lambertucci: "Temeva che sbagliassi. Questo mi faceva stare male. Per fortuna è stata una parentesi breve: mai come ora lei e Mario sono legatissimi".

La differenza d'età

Imprenditore, ex assistente parlamentare, Mario Di Cosmo è molto più giovane di Rosanna Lambertucci. Non ha mai rivelato la sua età, ma ha circa 15 anni in meno: "All'inizio per me è stato un problema - spiega la conduttrice - A lui piacciono tantissimo i bambini e l'ho capito da come giocava con mia nipote Caterina. Così, per diverso tempo, non facevo che domandargli: 'Perché non trovi una donna che possa darti questa gioia?'. Lui mi rispose: 'Rosanna, forse la tua vita è stata più lunga, ma la mia è stata più larga'. Come si può restare indifferenti davanti a un uomo così? Persino sua mamma, la mia futura suocera, mi ha rivelato che non ha mai portato nessuna donna in casa prima di me". Lo descrive come "un gigante buono" e sulla passione tra loro ammette: "Dopo tanti anni cambia in meglio. La passione è accecante e non permette di valutare la tenerezza, la solidarietà, la presenza. Elementi fondamentali per andare avanti nella stessa direzione".