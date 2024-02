Sabrina Ferilli: il commento (inaspettato) del marito Flavio Cattaneo sul successo di "Gloria"

È un momento d'oro per Sabrina Ferilli. Il successo della fiction Gloria l'ha riportata in Rai acclamata dal pubblico: quasi il 23 per cento di share per la fiction con protagonista l'attrice romana. Applausi anche dalla critica, solitamente severa. Ma che cosa ne pensa il marito Flavio Cattaneo, ovvero l'imprenditore con cui fa coppia dal 2005? A rivelarlo è stata lei stessa nel corso dell'ultima intervista rilasciata a Domenica In.

A domandare a Sabrina che cosa pensa Flavio di Gloria è stata Mara Venier. "Flavio nicchia", ha risposto Sabrina, lasciando la conduttrice interdetta. "Che cosa significa?", ha chiesto Mara. "Lui non è uno che si fa prendere dal brio, guarda e dice 'ah". In generale infatti Sabrina ha spiegato che i due non sono soliti farsi complimenti a vicenda: "Non ci diciamo bravo o bello. Io tante volte mi complimento per la sua integrità, ma sulla bravura non ci facciamo complimenti. Ci diamo delle pacche. A volte a lui dico: 'oh, è andata, mo so caz**i tuoi' (in riferimento agli impegni manageriali del marito, ndr). Ma solo questo". Ferilli sostiene che questo modo di comunicare, sobrio ma comunque complice, sia vincente: "Fare così aiuta. Prima lui era ancora più austero. Adesso c'è la pacca sulla spalla e qualche battuta, ma solo questo".

La storia d'amore tra Flavio Cattaneo e Sabrina Ferilli va avanti dal 2005, quando si sono incontrati dietro le quinte di un film dove recitava lei. I due sono sono marito e moglie dal 2011, non hanno figli. Oggi lui è amministratore delegato di Enel, dopo aver guidato Italo. Precedentemente l'attrice è stata sposata con Andrea Perone.