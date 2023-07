Sara Tommasi, l'appello a Maria Sofia Federico: "Vorrei dirle di fermarsi, dal porno non si torna indietro"

Sara Tommasi ha attraversato anni turbolenti, anni in cui gli eccessi dovuti alla dipendenza dalle sostanze stupefacenti e a una forma acuta di bipolarismo hanno segnato duramente la sua vita. Fortunatamente oggi quella fase è relegata al passato e il suo presente, trascorso accanto al marito e manager Antonio Orso tra l'Italia e l'Egitto, è sereno e appagante. Ma quella parentesi buia chiusa con enorme fatica è ritornata alla mente della ex showgirl attraverso la storia di Maria Sofia Federico, la 18enne che dopo l'esperienza televisiva a Il Collegio, è entrata nella "Rocco Siffredi Academy" per iniziare la sua carriera nel porno.

"Ho seguito attentamente il suo caso insieme a mio marito, ci siamo resi conto quanto fosse simile al mio. Ma c'è da fare una differenza: io ero gravemente malata di bipolarismo e facevo uso di stupefacenti. La storia di Maria Sofia Federico sembra invece essere una scelta libera" spiega Sara Tommasi in un'intervista a Leggo dove ha anche lasciato un commento sul padre della ragazza che ha provato a fermarla: "Mi ha ricordato subito mia mamma. Lei fece di tutto per fermarmi, voleva evitare che facessi quel grandissimo errore".

Quanto a Rocco Siffredi che secondo qualcuno si sarebbe approfittato di Maria Sofia, Sara Tommasi si è detta contraria a questa interpretazione, memore di come l'attore si sia speso per lei nel periodo più duro: "Non penso che Rocco se ne sia approfittato, anche perché quando successe a me lui prese le mie parti e si rese conto che stavo male ed ero plagiata. Evidentemente su Maria Sofia Federico ha valutato bene e ha capito che la sua era una scelta libera". Poi il messaggio per la ragazza: "Sono completamente contraria alla sua scelta, vorrei dirle di fermarsi perché è un errore che si porterà avanti tutta la vita. Perché da certe cose, purtroppo, non si torna più indietro" ha fatto sapere Sara Tommasi che oggi sta bene, è in forma, ma non può dimenticare quel periodo e gli errori che oggi teme possa replicare la 18enne.

Sara Tommasi oggi

Sara Tommasi oggi è una donna appagata, sia dal punto di vista sentimentale che professionale. "Finalmente ho realizzato il mio sogno: mi sono sposata. Vivo sette o otto mesi l’anno a Sharm el-Sheikh e il resto in Italia. Abbiamo comprato un bellissimo appartamento" racconta la 42enne che di definisce rinata grazie all'amore. "La tanta stabilità emotiva mi ha aiutato a guarire. Mi sento felice, serena e soprattutto appagata. Mio marito ha la fortuna di lavorare in Egitto e ha coinvolto anche a me. Organizza serate in due locali importanti come l’Hard Rock Café di Nabq e il Lollapalooza". Certo, l'Italia le manca e il pensiero di ritornare in tv c'è, magari a Le Iene dove di recente è stata protagonista con un monologo o Paperissima. E poi: "Vorrei realizzare un docu-film sulla mia vita che sia da monito a tutte le ragazze che si affacciano al mondo dello spettacolo" aggiunge ancora Tommasi. E su Giorgia Meloni: "Mi piace moltissimo, apprezzo le sue idee di riforma. Vedere una donna al governo è molto bello. Mi piace che si dia spazio alle donne", ha ammesso, mentre su Elly Schlein: "Penso sia stata scelta in quanto donna, come antagonista della Meloni. Non mi dispiace ma mi sembra una forzatura imposta dal partito".