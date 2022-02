Silvio Berlusconi non si sposa: la smentita

Ieri, oltre alla presunta crisi matrimoniale tra Ilary Blasi e Francesco Totti, il mondo del gossip è stato infuocato dalla notizia del matrimonio di Silvio Berlusconi. Dopo l'indiscrezione pubblicata dal giornale Libero ecco che arriva la smentita del leader di Forza Italia. No, non ci sarà nessuna sacra unione per Berlusconi e Marta Fascina, sua compagna da ormai due anni.

Con una nota il politico e imprenditore ha chiarito la sua posizione ribadendo che per lui e e Fascina il matrimonio è superfluo:

Il rapporto di amore, di stima e di rispetto che mi lega alla signora Marta Fascina è così profondo e solido che non c’è alcun bisogno di formalizzarlo con un matrimonio. Le indiscrezioni comparse oggi sugli organi di stampa non rispondono dunque a verità. Ma proprio perché si tratta di un legame così profondo e così importante, assieme a Marta sto progettando per un prossimo futuro di festeggiarlo come merita, con un appuntamento che coinvolgerà i miei figli e gli amici a me cari.

La notizia era stata prontamente commentata da Francesca Pascale, ex del Presidente: "Auguri! Come al solito il 'pres' ci dimostra che l'amore non ha età. Ha quasi novant'anni, ma crede ancora nell'amore" ha affermato". "Nessun rancore, sono felice che il presidente abbia una condizione sentimentale che lo porta alla tranquillità" ha precisato ancora: “Io gli voglio ancora bene, è stata la persona più importante in una fase difficile della mia vita, quando uno ha vent'anni e non è più nell'adolescenza e nemmeno nella maturità. Se mi dovessero invitare, ci andrò alle nozze. E fumerò un joint, per disobbedienza civile".