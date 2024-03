"Non ci siamo parlate per quasi 10 anni", imbarazzo tra Mara Venier e Simona Ventura: la verità sul litigio

Simona Ventura è stata ospite da Mara Venier nel suo salotto domenicale di Rai1 e non è passato neanche qualche istante prima che le due dive del piccolo schermo hanno rievocato il loro lungo litigio che le ha fatte allontanare per tanti anni. "Non ci siamo parlate per 7-8 anni", ha subito specificato Mara Venier che ha ricordato questo brutto momento vissuto tra lei e Simona Ventura e i cui dettagli sono sempre rimasti nascosti. Un momento di leggero imbarazzo tra le due ha aperto la puntata del 17 marzo 2024 di Domenica In con una Simona Ventura che ha subito voluto attenuare il momento di impaccio specificando di non ricordare neanche più perché avesse litigato con Mara Venier.

"Non ricordo neanche più perché avevamo litigato", sono state le parole di Simona Ventura forse non proprio condivise dalla padrona di casa Venier che, per quanto abbia confermato di non ricordare neanche lei perché avesse litigato con Simona, ha fatto emergere dal viso un piccolo disappunto. Poi, però, Simona ci ha tenuto a specificare qual è stato il vero motivo che le ha portate a non parlarsi più per quasi 10 anni: "Siamo state amiche, poi ci siamo allontanate, forse abbiamo dato retta a troppe chiacchiere. Siamo due testone e abbiamo creduto alle parole degli altri, ci siamo cascate".

E subito dopo questo chiarimento e la conferma di un'avvenuta riconciliazione tra le due, Simona ci ha tenuto a elogiare Mara Venier per il suo lavoro, per essere stata un esempio di conduzione al femminile per tutte le donne che l'hanno poi seguita e per la sua professionalità.

Perché Simona Ventura e Mara Venier hanno litigato

Perché Simona Ventura e Mara Venier hanno litigato anni fa? Bisogna ricordare che Ventura era legata al figlio di Nicola Carraro, marito di Mara Venier, Gerò. Inizialmente grandi amiche e grandi colleghe, poi la rottura. Il vero motivo dietro questa crepa nel loro rapporto è arrivata nel 2015 quando le due hanno iniziato a lanciarsi attacchi indiretti a distanza e a dirsi parole piuttosto pesanti.

In un'intervista in radio Simona aveva detto: "Divido le persone in due categorie, quelle perbene e quelle blatte". Frase a cui Mara Venier ha replicando duramente: "Poverina Simona, noon credo parlasse di me, vi pare che cerco visibilità? Lavoro come una matta. Chi dice queste cose è cattivo ma capisco Simona, ci è rimasta male perché io qui ho tanto lavoro mentre lei è dovuta andare a Tirana".

Poi ancora nel 2016 Mara Venier aveva dichiarato di essere stata amica di Simona Ventura ma che la vita poi "porta a fare delle scelte" e che lei "ama circondarsi di persone sincere". Le due, infatti, come ha poi svelato Simona Venutra, sono state messe l'una contro l'altra a causa di terze persone che hanno detto bugie a entrambe accendendo una miccia che poi è esplosa e ha fatto sì che Mara Venier alzasse un muro nei confronti di Simona non rispondendole più al telefono. Dopo 7-8 anni di silenzio, però, è tornata la pace tra le due.