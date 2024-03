Sonia Bruganelli, il gesto per l'amico Angelo Madonia non passa inosservato

Le foto pubblicate da Sonia Bruganelli tra le storie Instagram dei giorni scorsi hanno documentato la sua presenza negli studi televisivi di Bailando con las estrellas, versione spagnola del dance show condotto in Italia da Milly Carlucci. Come mai? A svelare il motivo per cui la ex signora Bonolis si trovava proprio tra gli ambienti del programma iberico è Dagospia che fa riferimento all'amicizia che la lega ad Angelo Madonia, ballerino dell'edizione italiana ma in gara nello show con Sheila Casas.

"Sonia Bruganelli è volata in Spagna nei giorni scorsi" scrive Giuseppe Candela riportando il viaggio in Spagna dell'opinionista: "Una partecipazione documentata dall'opinionista sui social, Sonia ne ha approfittato per fare il tifo per il suo amico Angelo Madonia, il ballerino dell'edizione italiana partecipa allo show con Sheila Casas". Il prosieguo del ballerino nello show spagnolo, tuttavia, non è andato come si sperava, dal momento che proprio nella serata a cui era presente Sonia Bruganelli, Madonia è stato eliminato.

La vita privata di Angelo Madonia e Sonia Bruganelli

Angelo Madonia, ballerino e coreografo conosciuto dal grande pubblico per la sua presenza a Ballando con le stelle e seguitissimo anche sui social, risulta single da quando è finita la sua storia con Ema Stokholma, nata proprio nel corso del dance show. "È stato un anno bellissimo, lei è una splendida persona, siamo stati benissimo e come tutte le coppie sanno che iniziano a stare insieme e non sanno quando finiranno", ha commentato lui a proposito di questa parentesi sentimentale: "E così è stato, io sono rimasto abbastanza in silenzio, mi sono concentrato sulle mie figlie che erano l’unica consapevolezza e certezza che ho, e il mio lavoro, poi tutto il resto va come deve andare". Madonia, palermitano classe 1984, ha due figlie, Alessandra e Matilde, nate da una precedente relazione.

Anche Sonia Bruganelli è single da quando è finito il matrimonio con Paolo Bonolis, padre dei suoi tre figli Adele, Silvia e Davide. "Ora capisco molte cose del mio passato con Paolo e sicuramente con lui ha precorso un po' troppo i tempi perché l'ho incontrato quando lui era già grande, aveva 36 anni e io ero molto più piccola" ha confidato di recente: "Io ho sbagliato perché ho cercato di competere con il suo passato da conduttore famoro, con le sue ex, invece dovevo vivere la mia vita". Nel corso di questi mesi si è parlato di un possibile flirt con Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez: "Non sto con lui, potrei essere sua mamma, purtroppo. Belen ha pensato che stessi con Antonino, era gelosa e mi ha fatto una telefonata ma le ho spiegato da donna a donna che non era vero, che avevo solo conosciuto sua figlia Luna perché Antonino mi ha aiutato a far inserire mio figlio nel mondo milanese, nulla più".