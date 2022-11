Valerio Scanu rivela: "Ho avuto un tumore ai polmoni"

Valerio Scanu ha avuto un tumore maligno ai polmoni. È questa la rivelazione fatta dal cantante sardo, ed ex concorrente di Amici di Maria de Filippi, durante la sua intervista a Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone in onda ogni pomeriggio su Rai1. Il vincitore di Sanremo nel 2010, infatti, oltre a parlare della sua recente proposta di matrimonio al fidanzato Luigi, ha rivelato, per la prima volta, di essere stato colpito de un tumore maligno ai polmoni.

“Mi hanno asportato mezzo polmone - ha detto, infatti, Valerio raccontando il triste accaduto - Non si poteva fare l’esame istologico perché era molto centrale, il mio medico l’ha chiamato un tumoretto, era una roba di neanche due centimetri. Fare un ago aspirato avrebbe potuto fare più danni”

Valerio ha poi ammesso di aver nascosto la verità sul suo stato di salute ai suoi genitori, compreso anche suo padre Tonino, scomparso da poco tempo a causa del Covid. L'operazione per la rimozione del tumore è stata fatta nel giugno del 2020, appena dopo la fine del primo lockdown, e solo dopo questa è stato fatto l'esame istologico che ha rivelato che si trattava di un adenocarcinoma, cioè un tumore maligno.

Dopo alcune settimane di valutazioni per una possibile terapia post-operatoria, i medici hanno ritenuto che lo stato di salute di Scanu fosse buona e che il tumore non avesse lasciato tracce nel suo corpo. Un'ottima notizia per il 32enne che ha vissuto con coraggio e grande riservatezza questo momento difficilissimo senza voler essere un peso o una preoccupazione per nessuno, specialmente i suoi familiari.