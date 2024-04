Vasco Rossi paparazzato insieme alla moglie Laura: baci e coccole sul lago di Garda, le foto

Un amore discreto, vissuto quasi nell'anonimato, nonostante uno dei due sia Vasco Rossi. Quasi nulla si sa del matrimonio tra il rocker e Laura Schmidt, ma in queste ultime settimane - dopo la prematura scomparsa di Gabriella Sturani, madre di suo figlio Lorenzo - la vita privata non così spericolata di Vasco sta suscitando interesse.

Il settimanale Gente è riuscito a paparazzare Vasco insieme a Laura mentre erano ospiti di un hotel specializzato in remise en forme (ovvero un albergo che offre ai propri ospiti un soggiorno mirato a ritrovare l'equilibrio fisico e mentale). I due sono stati fotografati mente si baciano, si abbracciano e soprattutto si rilassano sul terrazzino della loro camera a Gardone Riviera, sul Lago di Garda.

A giugno Vasco tornerà con un nuovo tout negli stadi che è già quasi tutto sold out e che lo porterà in giro per l'Italia. Una vita di successi ma anche di dolori, sempre condivisi con la sua "Laurina". A legarli "un patto di sangue, di quelli che durano per sempre", ha scritto qualche anno fa Vasco su Instagram. Stanno insieme dal 1987, loro figlio Luca è nato nel 1991. "Lei lo voleva e io anche. Visto che ero diventato padre due volte senza averlo chiesto, volevo provare a metter su famiglia", ha dichiarato in passato il cantautore. A Zocca Vasco e Laura sono convolati a nozze nel 2012 di fronte a soli otto invitati. 37 anni dopo ancora si concedono fine settimana in solitaria, si scambiano baci, carezze e sguardi complici.