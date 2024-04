Virginia Mihajlović è incinta: il nome del bimbo sarà un omaggio al padre Sinisa

Virginia Mihajlović è incinta del secondo figlio e a Verissimo ha rivelato quale nome vorrebbe dargli. Un nome particolarmente significativo in quanto sarà un omaggio al padre Sinisa, scomparso nel 2022.

"Non potevo chiamarlo Sinisa, perché i miei fratelli me lo hanno proibito. Mio fratello maggiore, un giorno, vorrebbe chiamare il figlio Sinisa Mihajlović", ha spiegato Virginia, "Quando ho saputo di aspettare un maschietto, volevo comunque che il suo nome avesse un significato, che ricordasse papà, quindi si chiamerà: Leone Sinisa". "Leone è un nome che mi è sempre piaciuto. Mi piaceva l'idea di accostarlo al nome di mio padre Sinisa, che è stato un vero leone", ha poi aggiunto la 25enne commossa.

Virginia ha rivelato poi di aver vissuto le due gravidanze in modo completamente diverso: "Rispetto alla prima gravidanza, non sono stata benissimo fisicamente quindi ho preferito aspettare. Durante la prima gravidanza papà era considerato guarito, eravamo tutti felici. Quando ho scoperto di essere incinta di nuovo era passato un anno dalla scomparsa di papà ed è brutto non poter condividere questa cosa con lui, era un nonno fantastico". Poi ha rivelato: "Da quando non c’è più papà, vivo ogni gioia con un po’ di tristezza".