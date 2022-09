La morte della regina Elisabetta riunisce dopo due anni William e Harry (con Kate e Meghan)

Momento di riavvicinamento a sorpresa oggi per i principi William e Harry, a Windsor. I due figli di Carlo e di Diana si sono riuniti per passare in rassegna insieme, con le rispettive consorti Catherine e Meghan al fianco, i mazzi di fiori lasciati dinanzi all'ingresso del palazzo reale in memoria e in onore della loro nonna, la regina Elisabetta, morta l'8 settembre.

Un portavoce reale ha dichiarato che sarebbe stato il principe di Galles (William) ad invitare il duca e la duchessa del Sussex (Harry e Meghan) a unirsi a lui e alla principessa del Galles (Kate).

The Prince & Princess of Wales, accompanied by the Duke & Duchess of Sussex, are viewing floral tributes at left at Windsor Castle. pic.twitter.com/324Tbdpu9p September 10, 2022