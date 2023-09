"Sono una testa di Panda", la nuova opera di Giacomo Bevilacqua

Uscirà in libreria il prossimo 10 ottobre per Bao Publishing Sono una testa di Panda, il nuovo lavoro di Giacomo 'Keison' Bevilacqua, fumettista e graphic novelist salito alla ribalta quindici anni fa con le strisce A Panda piace... (in cui il protagonista, un panda per l'appunto, è il suo alter ego).

L'opera di prossima uscita è un viaggio interiore, diviso nei dodici mesi di un anno, in cui l'autore riflette sulla propria condizione di artista, e sulla difficoltà di accettarsi, di sentire di essere abbastanza, acuita dalla nascita di suo figlio. Un percorso di autoanalisi - spiega l'editore - nascosto in un monologo che guarda oltre la quarta parete e si rivolge direttamente al lettore, in cui chi narra si mette a nudo con sincerità e con coraggio, e invita chi legge a non aver paura di chiedere aiuto, al bisogno.

Un libro "nato di getto", spiega Bevilacqua. Se A Panda piace... nacque per essere una sorta di diario, queste nuove pagine "sono nate con l’intento di voler mettere un segnalibro nella mia vita. Un libro realizzato per me stesso ma anche per tutte quelle persone che sono arrivate a un punto della vita e a un tratto si sono chieste: 'okay, e adesso?'".

La copertina dell'opera

Chi è Giacomo 'Keison' Bevilacqua

Giacomo Keison Bevilacqua, 42 anni, inizia la sua carriera di fumettista come disegnatore per Editoriale Aurea nel 2006. Nel 2008 crea A Panda piace... che gli vale un premio Micheluzzi come miglior fumetto online. Nella sua carriera ha scritto testi comici per teatro e tv, per Editoriale Aurea scrive e disegna Metamorphosis nel 2012 (che viene ripubblicato da Bao Publishing nel 2022 a colori). Alla fine del 2016, sempre per Bao, pubblica il suo primo graphic novel a colori, Il suono del mondo a memoria, che vince il Premio lettori Feltrinelli ai Gran Guinigi di Lucca Comics 2017.

Nel 2019 pubblica Attica, per Sergio Bonelli Editore, una saga in sei volumi che si aggiudica il Premio Gran Guinigi come miglior serie a Lucca Comics 2020. Nel 2021 esce il suo nuovo graphic novel a colori per Bao Publishing, intitolato Troppo facile amarti in vacanza. Nel 2022 fonda la casa editrice e azienda di web marketing Gigaciao, insieme a Sio, Fraffrog e Dado.