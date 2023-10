‘Cane Puzzone diventa papà’, di Colas Gutman

Cane Puzzone trova un adorabile cucciolo che sembra proprio avere bisogno di un papà. La notizia fa il giro del quartiere alla velocità di un piccione al galoppo: “Cane Puzzone ha un figlio” e “Pare che Spiaccigatto sia la mamma”. Fare il genitore, però, è un grosso impegno: bisogna pensare alla scuola, insegnare al piccolo come procurarsi il cibo e... tenerlo alla larga dai guai! E se, in realtà, qualcuno stesse cercando il cucciolo?

Il quattordicesimo episodio della serie amatissima in Francia, ma ormai anche in Italia, con oltre 160mila copie vendute.

Colas Gutman (1972) è un autore francese di romanzi per ragazzi. La serie Cane Puzzone è il suo più grande successo. In Italia è uscito anche Rose non è una tartimolla (San Paolo).

Marc Boutavant (1970) è un noto illustratore francese. In Italia sono usciti, tra gli altri, Edmond (Gallucci), Buonanotte bosco e Supergatto e il pavone scomparso (Terre di mezzo Editore). La serie di Ariol (Bayard Éditions, tradotto in italiano da Rizzoli) ha ottenuto la menzione del Bologna Ragazzi Award 2020, nella categoria Comics-Early Reader.

Cane Puzzone diventa papà

Colas Gutman

Terre di mezzo

ISBN: 9791259961624

Pag. 88 - 12,00 €