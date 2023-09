'Cos'è il sesso?', di Francesca D'Onofrio e Silvio Montanaro

CARI GENITORI,

questo libro è destinato a stare nella libreria dei vostri figli perché possano leggerlo e rileggerlo tutte le volte che ne avranno voglia.

È dedicato anche a voi.

A quelli che hanno ricevuto domande in proposito e sono arrossiti cambiando discorso,a quelli che si chiedono con ansia perché i figli non abbiano ancora fatto domande,a chi si è lanciato in appassionanti spiegazioni scientifiche e a chi ha chiesto aiuto ad api, fiori e cavolfiori,a quelli che non vedono l’ora di parlare con i figli delle gioie del sessoe a chi spera che quell’ora arrivi il più tardi possibile...



Se la prima volta che i vostri bambini lo sfoglieranno, avrete voglia di leggerlo insieme, pensiamo sarà una bella occasione per loro, per capire meglio, con il vostro aiuto, un aspetto così importante della vita e per superare qualche inutile imbarazzo.

Francesca e Silvio

Cos’è il sesso?

Silvio Montanaro, Francesca D’Onofrio

Momo Edizioni

ISBN 9791280298379

Pag. 44 - 15,00 €