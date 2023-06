‘La Casa del Gallo’ di Victoria Belim per La nave di Teseo

Victoria se n’è andata dall’Ucraina da anni, ha ottenuto la cittadinanza statunitense e vive a Bruxelles quando sente di dover tornare per trascorrere del tempo con l’anziana nonna e il cugino Dima. A darle la spinta definitiva la scomparsa misteriosa dello zio Vladimir, nostalgico dell’Unione Sovietica e sostenitore di Putin, con cui litigava spesso su Skype. Tornata in quella Patria che non riconosce si troverà a dover svelare un mistero che coinvolge diverse generazioni della sua famiglia e che ruota intorno alla Casa del Gallo, il vecchio quartier generale del KGB, e alla scomparsa del suo prozio Nikodim negli anni Trenta. A volte però la ricerca della verità può creare tensioni anche con le persone a noi più care.

Victoria Belim racconta una storia vera della famiglia che è anche quella di un Paese, passato in un secolo attraverso una rivoluzione, la carestia, la guerra, il totalitarismo fino ad arrivare all’indipendenza e agli scontri più recenti. Un memoir sorprendente forte di una scrittura che sa essere commovente e, al contempo, divertente, in grado di coinvolgere il lettore fino alla fine.

La Casa del Gallo

Victoria Belim

La nave di Teseo

ISBN: 9788834613894

Pag. 368 - 20,00 €