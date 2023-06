Nel mare ci sono i coccodrilli, di Rosalba Vitellaro, Alessandra Viola, e le illustrazioni di Annalisa Corsi

Enaiatollah è ancora un bambino quando sua madre lo lascia da solo in Pakistan per salvarlo dai talebani che vogliono portarlo via. Inizia così il suo viaggio per la salvezza che lo condurrà fino in Italia. La storia vera di Enaiat da centinaia di migliaia di copie diventa finalmente un libro illustrato per i lettori più giovani. Un’avventura che commuove e fa sognare, unica e universale.

Nel mare ci sono i coccodrilli

Rosalba Vitellaro e Alessandra Viola

Baldini+Castoldi

ISBN 9791254940259

Pagine 160 – 18,00 €, età 9+