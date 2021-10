Alec Baldwin distrutto dal dolore: gli attimi dopo la tragedia all'ufficio dello sceriffo

Distrutto dal dolore. Piegato in due in agonia fuori dall'ufficio dello sceriffo di Santa Fe presso cui si è recato dopo l'incidente mortale avvenuto nelle scorse ore sul set del fim western Rush. Così viene raffigurato Alec Baldwin nelle foto pubblicate dal Mirror, quotidiano britannico, nei momenti successivi al colpo sparato con una pistola di scena e che si ritiene abbia ucciso il direttore della fotografia Halyna Hutchins, 42 anni.

Le dichiarazioni di un funzionario dello sceriffo

Baldwin, 63 anni, è apparso visibilmente sconvolto. Il New Mexico di Santa Fe ha riferito che l'interprete è stato visto fuori dall'ufficio dello sceriffo in lacrime, ma i tentativi di ottenere commenti da lui non hanno avuto alcun successo. Halyna, invece, è stato portato via in elicottero ma per lei non c'è stato niente da fare.

Stando a quanto riporta ancora il sito del Mirror, un funzionario del dipartimento dello sceriffo di Santa Fe ha dichiarato: "Il signor Baldwin è stato interrogato dagli investigatori e rilasciato. Non sono stati presentati arresti o accuse". E ancora: "Questa indagine rimane aperta e attiva. Nessuna accusa è stata depositata in merito a questo incidente. I testimoni continuano ad essere interrogati dagli investigatori".

La produzione si ferma

Intanto, dopo la tragedia le riprese si sono ovviamente fermate. "Il cast intero e lo staff sono davvero sconvolti dalla tragedia odierna", si legge nella nota diffusa dalla produzione e riportata dal New York Times. "Abbiamo fermato a tempo indefinito la produzione del film e collaboriamo a pieno con le indagini", aggiunge la dichiarazione che assicura assistenza alle persone coinvolte "mentre lavoriamo per elaborare questo terribile evento" e fa le condoglianze alla famiglia della direttrice della fotografia Halyna Hutchins.