Gf Vip, Guenda Goria in lacrime per il padre: "Gli dà fastidio se invado i suoi spazi"

(Nel video lo sfogo di Guenda Goria)

Guenda Goria a cuore aperto. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria - entrata venerdì nella Casa del Grande Fratello Vip insieme alla mamma - si è confidata con Enock e Pierpaolo sul difficile rapporto con il papà. La 31enne si chiede se è lei a sbagliare qualcosa, ma i due nuovi amici la tranquillizzano e le consigliano di aspettare e pensare di più a se stessa.

E' una ferita aperta per Guenda, che non trattiene le lacrime: "Mi chiedo sempre se sbaglio. Gli dà fastidio se invado i suoi spazi, ma poi fossì lì tutti i giorni. E' una vita che mi chiedo cosa sbaglio, vorrei che se lo chiedessero anche gli altri. Non ce la faccio più a giustificare, anche perché io non mi giustifico mai". Poi ancora sul padre: "Tante volte non si rende conto che è mio papà e da figlia a volte avrei bisogno di alcune cose che lui non riesce a darmi. Mi darebbero una serenità psicologica che non ho. Lui è più un amico, ed è bello, ma da figlia vedo che ho delle lacune. Ho delle fragilità emotive, delle insicurezze".

Il matrimonio tra Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta

Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta si sono sposati nel 1987 e dal loro matrimonio sono nati due figli, Guendalina - un anno dopo le nozze - e Gian Amedeo, il secondogenito, che oggi ha 28 anni. Nel 1999 la separazione, dovuta ai tradimenti di lui, poi nel 2004 il divorzio. Dopo un periodo burrascoso, tra loro adesso i rapporti sono buoni.