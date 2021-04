Isola, Elisa Isoardi in Italia: il messaggio, e la foto, per rassicurare i fan

La nona puntata dell'Isola dei Famosi è stata caratterizzata da due abbandoni a causa dei problemi di salute. Brando Giorgi e Elisa Isoardi sono dovuti tornare in Italia per dei problemi agli occhi: Giorgi ha subito il distacco della retina, Isoardi, a causa del vento, è stata colpita da un lapillo di fuoco.

Isola: come sta Elisa Isoardi?

Brando Giorgi ha affidato ai social la comunicazione del suo stato di salute e la stessa scelta è stata fatta da Elisa Isoardi che poco prima della decima puntata dell'Isola ha pubblicato su Instagram un sua foto con un messaggio. Isoardi aveva abbandonato il reality proprio durante la diretta andata in onda giovedì scorso, era molto dispiaciuta tanto che aveva affermato: "È tutto sotto controllo per adesso, però devo tornare in Italia per accertamenti. Mi hanno appena detto questo e la cosa mi uccide perché siamo arrivati esattamente ad un mese e non me l'aspettavo. L'Isola mi ha dato tantissimo, la libertà di potermi mostrare per quello che sono. È stata l'esperienza più importante e più intensa della mia vita e mi dispiace veramente".

Elisa sta bene e ha fatto degli accertamenti all'occhio: "Eccomi qua ragazzi, con questo sorriso voglio ringraziare e rassicurare ogni singola persona che in questi giorni si è preoccupata per me. Sono tornata in Italia e sono stata costretta a fare degli accertamenti ma è bello potervi dire che sto bene. Sono fiera del percorso fatto all’isola perché mi ha dato la possibilità di mostrarvi un’ Elisa inedita che non ha paura di mettere a nudo difetti e fragilità senza perdere mai la speranza e la voglia di vivere. È stato un gioco appassionante che mi ha dato la possibilità di vivere e appieno la bellezza della natura senza sovrastrutture ed etichette riportando l’essere ed i valori al primo posto nella vita. Aver avuto la possibilità di condividere ancora una volta un tratto di strada insieme mi dona una felicità immensa perché come ben sapete... la mia forza siete voi! Grazie".