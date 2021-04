Isola, Paul Gascoigne deve abbandonare il reality

Da Gazza a gazza ladra, Paul Gascoigne in hotel ha rubato dei biscotti per fame

L'Isola dei Famosi 2021 piange Paul Gascoigne. L'unico vero concorrente che sapeva far ridere stemperando la tensione con le sue battute. Purtroppo le condizioni della sua spalla non gli hanno permesso di rimanere in gioco.

Isola: Paul Gascoigne abbandona l'Isola

Fin dall'inizio della puntata l'assenza di Paul si è fatta sentire, il concorrente aveva lasciato l'Isola per degli accertamenti: la diagnosi è legamento e tendine rotti. Per Gazza l'Isola si deve interrompere qui, a darne notizia è la conduttrice Ilary Blasi. Gascoigne si è mostrato come sempre sorridente e alla domanda come stai di Ilary ha risposto: "Bene perchè ho mangiato il gelato".

"Purtroppo il bollettino medico non è buono - ha spiegato Ilary -. Le tue condizioni fisiche sono state messe a dura prova e non ti permettono di continuare questa avventura. A noi dispiace tantissimo perché sei stato lo spirito più acceso di questa edizione". La produzione ha realizzato un video con il "best of" dell'ex calciatore al quale è stato impossibile non sorridere.

Isola, Paul Gascoigne ruba dei biscotti

Quando la fame si fa dura, i duri incominciano a rubare! Paul Gascoigne è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza dell'hotel in cui alloggiava, nel periodo degli accertamenti medici, mentre stava rubando dei biscotti e delle sigarette.

Blasi, Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini hanno salutato in modo affettuoso l'ormai ex concorrente: "Ti aspettiamo con amore in studio". E Gascoigne ha replicato, parlando a Iva Zanicchi che aveva apprezzato il suo lato b "Prossima settimana ti faccio vedere il mio sedere".