"Lda a Sanremo perché raccomandato", il figlio di Gigi D'Alessio risponde dal palco

Scelto da Amadeus tra i Big del Festival di Sanremo - in programma dal 7 all'11 febbraio - Lda si gode questo momento e rispedisce al mittente alcune critiche arrivate in questi giorni, dopo l'annuncio della sua partecipazione alla storica kermesse canora. Il figlio di Gigi D'Alessio, che ha iniziato il suo percorso musicale da giovanissimo, arrivando fino ad Amici, e che ora sta proseguendo per la sua strada, è stato etichettato come "raccomandato" proprio per il suo cognome importante.

Un marchio che non gli appartiene e infatti non attacca, anche se il 19enne si è voluto togliere un sassolino dalla scarpa. Dal palco del Christmas Village di Napoli, durante la sua esibizione, Lda ha replicato: "Sono ufficialmente a Sanremo. C'è gente che giustamente già ha iniziato a parlare, mi sembra di rivivere la stessa cosa in loop. Ma a noi non ce ne fo*** proprio, almeno a me non me ne fo***". Per lui solo applausi da parte del pubblico, così ha continuato: "Potete immaginare quello che stanno dicendo. A me non è che interessa moltissimo. Il problema sapete qual è, è che quando non riescono a criticare la musica che uno fa, devono per forza criticare altro perché non sanno dove attaccarsi".

Prima di continuare a cantare, Luca D'Alessio ha incoraggiato tutti i ragazzi presenti: "Questo è un consiglio che do anche a voi. Penso che ognuno di noi abbia un sogno, ci sarà sempre qualcuno di invidioso. Fo**etevi altamente di quello che dicono, perché l'importante è che vi svegliate di prima mattina e vi guardate allo specchio e vi sentite bene con voi stessi, il resto veramente non conta nulla".