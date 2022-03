Due film e una serie tv da vedere su Prime Video questa settimana (oltre alla puntata bonus di LOL 2)

In cerca di suggerimenti per decidere cosa guardare su Prime Video? Desiderosi di scoprire le ultime uscite della piattaforma streaming di Amazon? Ecco i nostri consigli per questa settimana.

Innanzitutto vi ricordiamo l'uscita della puntata bonus di LOL 2, da vedere solo se avete già visto tutti gli episodi di questa seconda edizione. E poi, venerdì 11 arriva l'attesissima seconda stagione della serie tv Upload.

Qualora invece preferiate un film, ve ne suggeriamo due: uno in uscita venerdì, Promises con Pierfrancesco Favino, e uno in scadenza a breve, ovvero il thriller Pressure.

Upload stagione 2 (serie tv Original) - data di uscita 11 marzo

Nella seconda stagione di Upload Nathan si ritrova a un bivio nella sua vita dell'aldilà: Ingrid, la sua ragazza, è arrivata inaspettatamente a Lakeview nella speranza di rafforzare il loro rapporto, ma il suo cuore desidera ancora segretamente Nora, il suo "angelo" del servizio clienti. Nel frattempo, Nora è uscita dal sistema ed è coinvolta nelle attività di un gruppo ribelle e anti-tecnologico, i "Ludds". La seconda stagione è ricca di nuovi elementi del futuro prossimo, incluso il nuovissimo programma digitale per bambini via app di Lakeview chiamato "prototykes", e altri scorci satirici su progressi tecnologici e problemi a venire.

La serie è creata da Greg Daniels, che ne è anche executive producer insieme con Howard Klein. Upload vede tra i protagonisti: Robbie Amell nel ruolo di "Nathan", Andy Allo nei panni di "Nora", Kevin Bigley interpreta "Luke", Allegra Edwards è "Ingrid", Zainab Johnson nel ruolo di "Aleesha", Owen Daniels è il "Ragazzo I.A.", Josh Banday nei panni di "Ivan" e Andrea Rosen interpreta "Lucy".

Promises (film 2021) - uscita 11 marzo

Alexander è un uomo con un’infanzia difficile alle spalle, finalmente felice con sua moglie e la loro bambina. Laura è una gallerista d’arte in procinto di sposarsi. Quando si incontrano a una festa capiscono al primo sguardo che non avranno scampo. Ma la vita sembra avere altri piani per loro. Con Kelly Reilly, Pierfrancesco Favino.

Pressure - Trattieni il Respiro (film 2015) - scadenza 13 marzo

Un thriller intenso e coinvolgente che ti lascerà senza fiato! Un gruppo di quattro esperti sommozzatori rimane intrappolato sul fondo del mare in un sottomarino, con poco ossigeno a disposizione, dopo un' immersione con l'obiettivo di riparare un oleodotto rimasto danneggiato. Panico, claustrofobia e un senso di oppressione continua saranno gli scomodi compagni nella lotta per la sopravvivenza.

