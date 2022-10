Cabinet of curiosities, cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova serie Netflix di Guillermo del Toro

Guillermo del Toro sta per portare su Netflix tutto il suo estro e la sua creatività in una nuova serie horror di otto episodi dal titolo Cabinet of curiosities. L'acclamato regista premio Oscar ha creato una particolarissima e personalissima raccolta di otto racconti da brivido nati dalla sua mente. La produzione esecutiva della serie è affidata al premio Oscar J. Miles Dale (La forma dell'acqua; Sex/Life), che ricopre anche il ruolo di coshowrunner. Gary Ungar è il produttore esecutivo, mentre Regina Corrado si occupa della coproduzione esecutiva. Ma entriamo un po' più nel dettaglio per scoprire cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo titolo horror di Netlfix.

Qui il trailer di Cabinet of curiosities di Guillermo del Toro

La trama di Cabinet of curiosities

Nella serie Cabinet of curiosities Guillermo del Toro ha curato una collezione di storie senza precedenti che definiscono un intero genere sfidando l'idea tradizionale di horror. Questi otto racconti che spaziano tra macabro, magico, gotico, grottesco e tradizionalmente inquietante sono ugualmente sofisticati e sinistri (inclusi due soggetti originali di del Toro) e sono portati in vita da un team di sceneggiatori e registi scelti personalmente da lui.

Quando esce Cabinet of curiosities su Netflix

La serie horror di Guillermo del Toro debutterà sul catalogo della piattaforma di streaming il prossimo 25 ottobre 2022.