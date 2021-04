Le 2 serie tv da guardare (assolutamente) su Netflix questo weekend (23-25 aprile)

"Cosa guardiamo questo weekend?". Quanti di noi hanno pronunciato questa frase davanti al catalogo Netflix? Tra gli innumerevoli titoli che la piattaforma di streaming ci propone ogni giorno spesso scegliere e mettere d'accordo tutti non è semplice, soprattutto se non si sa neanche da dove iniziare. Ecco allora, per i soliti indecisi seriali, qualche consiglio sulle serie del momento da godersi su Netflix in questo ultimo weekend di aprile 2021. Cominciamo con il dire che questo è il weekend del fantasy/soprannaturale perché i due titoli che vi proponiamo sono due punte di diamante del colosso dello streaming di questi due generi di narrazione. Ecco allora le 2 serie da vedere assolutamente in questo fine settimana (23-25 aprile 2021) anche perché bisogna essere sempre sul pezzo!

Zero

Genere: supernatural/racconto di strada

Episodi: 8

Partiamo da Zero, la chiacchieratissima nuova serie italiana di Netflix che sta conquistando proprio tutti dagli italiani al pubblico internazionale finendo perfino sulle pagine del New York Times. Perché è finita su uno dei principali giornali americani? Perché Zero vuole fare la rivoluzione e rendere la diversity, normalità. Questa serie, infatti, è la prima serie italiana a essere composta da un cast di quasi solo attori di colore e sceglie di raccontare la quotidianità di chi la vita la guarda dal basso e la vive nella periferia. Ambientata nel Barrio di Milano e con un inserimento di aspetti soprannaturali, Zero è tratta liberamente dal romanzo Non ho mai avuto la mia età di Antonio Dikele Distefano e mette in scena "la vita della Milano di strada", i pregiudizi nei confronti delle persone di colore, il sentirsi invisibili in una società che guarda solo "i bianchi" e "i soldi" e la rivincita di chi trova il suo potere nelle proprie fragilità. Tra misteri, amicizie, amori, differenze di casta, superpoteri, eroi e antieroi Zero, con 8 episodi da 20 minuti vi saprà conquistare e non vedrete l'ora di sapere come andrà a finire.

Tenebre e Ossa

Genere: fantasy

Episodi: 8

Tenebre e Ossa è l'altra novità Netflix di questo mese di aprile 2021. Tratta dai romanzi fantasy di Leigh Bardugo, questa serie si presenta come un'erede del colosso Game of Thrones e racconta la storia di Alina Starkov e Malyen Oretsev, due orfani cresciuti insieme il cui destino si intreccerà a quello del regno di Ravka e della sua cosiddetta "faglia", un angolo del mondo popolato da tenebre e creature omicide. Alina, infatti, è una Grisha, una strega con il potere di manovrare alcuni elementi della materia e la prescelta per salvare il mondo. Cosa le accadrà? Seguirà il suo senso di giustizia oppure si lascerà affascinare dal potere dell'oscurità? Per scoprirlo non resta che guardare la serie, disponibile da oggi stesso sul catalogo di Netflix.