Due film e tre serie tv da vedere su Prime Video questo week end

Indecisi su cosa guardare su Prime Video questo week end? Alla ricerca di informazioni sulle ultime uscite della piattaforma streaming di Amazon? Siete nel posto giusto, ecco i nostri consigli per questo fine settimana.

Innanzitutto, sono usciti gli episodi finali della serie show The Ferragnez (qui la nostra recensione dei primi cinque episodi) e le nuove puntate di The Expanse e The Wheel of Time.

Se cercate qualcosa di divertente, vi consigliamo The Moth Effect (e dopo che l'avrete finita, provate a vedere la versione australiana di Lol). Se amate i motori, allora non perdetevi la nuova avventura di quei pazzi di The Grand Tour.

Infine, se volete vedere un grande film, è appena uscito Trafficante di virus, mentre dovete affrettarvi a guardare Sentinel, che presto sarà cancellato dal catalogo. Buona visione e buon week end!

The Moth Effect (serie tv Amazon Original) - uscita 10 dicembre

Non esistono tematiche troppo strane, complicate, sciocche o stupide nella prima stagione di Effetto Falena, mentre i più bravi e divertenti artisti australiani ridicolizzano l'umanità del 2021.

Trafficante di virus (film Amazon Exclusive 2021) - uscita 13 dicembre

Irene è una ricercatrice presso un importante istituto zooprofilattico italiano. Ha una bella famiglia e una grande passione per il suo lavoro, che svolge per affrontare epidemie dilaganti tra animali che potrebbero mettere in pericolo anche la salute degli esseri umani. A causa di un’inchiesta giudiziaria condotta nel corso di diversi anni, la sua vita è destinata a cambiare.

The Ferragnez - La Serie (show Amazon Original) - episodi finali 16 dicembre

Grazie al docu-reality Amazon Original The Ferragnez – La serie, il pubblico e i fan avranno accesso esclusivo al dietro le quinte della quotidianità di Chiara Ferragni e Fedez, scoprendo la loro famiglia come non l'hanno mai vista prima, nel racconto di un periodo speciale e straordinario della loro vita insieme – fra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021 - con la seconda gravidanza di Chiara, la prima partecipazione di Fedez a Sanremo e la nascita della secondogenita Vittoria, gli incontri con gli amici e la famiglia e gli impegni di lavoro. Con uno sguardo inedito e intimo, la serie racconterà con delicatezza e ironia passioni, gioie, lacrime e ambizioni di una giovane coppia normale e straordinaria che si aprirà per svelarsi e per scoprire aspetti intimi e mai visti prima di sé e del proprio rapporto, accettando con coraggio di mettersi a nudo, di scavare a fondo e di aprire agli spettatori le porte della loro casa. Accanto a loro, oltre al piccolo Leone, primogenito della coppia, anche i genitori di entrambi, le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca con i loro compagni, nonna Luciana e tante altre persone vicine, per tracciare un grande ritratto di famiglia.

The Grand Tour: Carnage a trois (Amazon Original) uscita 17 dicembre

Genere: show. Episodio: unico (speciale della stagione 4)

In questo secondo lockdown special, il trio si tuffa nel bizzarro mondo della cultura automobilistica francese. In un epico viaggio su strada che inizia nelle colline gallesi, offrono al pubblico un'avventura da far rizzare i capelli con disinnescamento di bombe, auto a propulsione, acrobazie in elicottero e la gara più emozionante della loro vita prima di raggiungere il Canale della Manica in un climax medievale sbalorditivo con un briciolo di cinema d'essai francese.

Sentinel (film 2006) - scadenza 23 dicembre

Compromesso dalla sua relazione con la first lady, un agente dei servizi segreti veterano è inquadrato come un potenziale assassino presidenziale e deve fare affidamento su un ex protetto nel svuotare il colpevole. Con Michael Douglas, Kiefer Sutherland, Eva Longoria.

