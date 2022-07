Due film e due serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Per questa prima settimana di luglio abbiamo quattro consigli per aiutarvi a decidere cosa guardare in streaming su Amazon Prime Video.

Tra le serie tv, continuiamo la nostra opera di convincimento affinché guardiate The Terminal List, ma in scadenza c'è anche Marvel’s Cloak & Dagger, quindi fatevi due conti.

Passando ai film, in uscita c'è un nuovo titolo che si preannuncia struggente, Eddie & Sunny, mentre prossimo a essere cancellato c'è uno dei capolavori del maestro Tinto Brass, La Chiave. A voi la scelta e buone visioni!

The Terminal List (serie tv Amazon Original) - data uscita 1 luglio

Basata sul romanzo best-seller di Jack Carr, Terminal List segue la storia di James Reece (Chris Pratt) dopo che alla sua squadra di Navy Seal viene tesa un’imboscata durante un’operazione segreta ad alto rischio. Reece torna a casa dalla sua famiglia con ricordi confusi dell’evento e dubbi sulle sue responsabilità. Tuttavia, man a mano che emergono nuove prove, Reece scopre che forze oscure stanno operando contro di lui, mettendo in pericolo non solo la sua vita ma anche quella di coloro che ama.

Eddie & Sunny (film 2022) - data uscita 1 luglio

Eddie, Sunny e Jackson Cody sono una famiglia di senzatetto americana che raggiungerà luoghi lontanissimi per salvarsi. Toccheranno il fondo. Si perderanno l'un l'altro. Aspetteranno.

Marvel’s Cloak & Dagger (serie tv 2018, stagioni 1-2) - scadenza 7 luglio

Sconosciuti sono legati da speranza e paura. Con Carl Lundstedt, Al Vicente, Maceo Smedley III.

La chiave (film 1983) - data di scadenza 10 luglio

Successo al botteghino per Tinto Brass che dirige la bellissima Stefania Sandrelli. Un anziano direttore della Biennale d'Arte è sposato con Teresa e sono entrambi alla ricerca di novità nel loro rapporto di coppia. Un giorno lui lascia per terra, di proposito, la chiave per accedere al diario delle sue più segrete fantasie erotiche.

