Le nuove serie dei fratelli Duffer in arrivo su Netflix (oltre a Stranger Things 5)

Due fratelli, gemelli, 38 anni a testa e due menti incredibili in grado di creare uno degli universi di fantascienza più affascinanti di semprei: Stranger Things. Stiamo parlando degli showrunner del momento, Matt e Ross Duffer che, con l'uscita degli ultimi due episodi della quarta stagione della loro serie di punta, sono diventati i nomi più chiacchierati (e desiderati) nel mondo delle serie TV. Ma quali sono i prossimi progetti di questi due geni del piccolo schermo? Oltre alla quinta e ultima stagione di Stranger Things, infatti, i fratelli Duffer sono a lavoro su altre nuove serie per Netflix e siamo sicuri che, considerati i loro creatori, saranno dei gran successi. Scopriamole insieme.

Lo spin-off di Stranger Things

Che almeno uno spin-off di Stranger Things sia stato confermato da Netflix lo sappiamo e si tratta di un progetto "basato su un'idea originale" dei fratelli Duffer. Lo spin-off sarà quindi creato dal duo e prodotto da 21 Laps Entertainment. Non sappiamo molto oltre a questo ma i Duffer Brothers hanno accennato in passato che sarebbero interessati solo a tornare nel mondo di Stranger Things con nuovi personaggi. Si vociferava, però, di uno spin-off di Eleven. Sarà davvero così?

Stranger Things: Tokyo

Dopo Stranger Things 5 arriva non solo uno spin-off ma anche un anime dedicato alla serie. Per molto tempo, infatti, abbiamo sentito che una versione anime di Stranger Things che è in lavorazione e che presenterà tutti i nuovi personaggi. Tutto quello che sappiamo è che si chiama Stranger Things: Tokyo. Netflix, per ora, non ha ancora lasciato dichiarazioni su questo progetto.

Death Note

Passiamo ora alle serie che non hanno nulla a che vedere con Stranger Things ma che saranno create sempre dai fratelli Duffer. Prima tra tutte è l'adattamento seriale del noto anime Death Note. Gli adattamenti anime live-action non hanno la migliore reputazione su Netflix e, in effetti, Death Note è già stato oggetto di un adattamento live-action, ma è arrivato il momento per i Duffer Brothers di rendere giustizia alla serie originale. L'amato anime parla di uno studente che scopre un libro che gli permette di uccidere chi vuole scrivendone il nome.

The Talisman

E poi c'è The Talisman, l'adattamento seriale del romanzo di Stephen King e Peter Straub. Annunciata per la prima volta per Netflix nel marzo 2021, la serie è ancora in fase di sviluppo ma sappiamo che spazierà tra la fantascienza, il fantasy e l'horror, proprio come il libro da cui è tratta. Di cosa parla la serie? Per salvare sua madre da una morte certa, il giovane Jack Sawyer entra in un mondo parallelo noto come i Territori alla ricerca di un potente talismano. Il resto è tutto nelle mani dei fratelli Duffer.