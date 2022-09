The Peripheral, il trailer della "nuova Westworld" in uscita su Prime Video

Se vi piacciono le serie tv distopiche, fantascientifiche, che aprono la mente a nuovi universi, e anche un po' complicate... insomma, se vi piacciono le serie tv come Westworld, su Prime Video arriva la serie che fa per voi. Si chiama INVERSO - The Peripheral e con la storia di Westworld c'entra poco, ma con quella serie condivide un attore e soprattutto i due produttori esecutivi Jonathan Nolan e la moglie Lisa Joy.

Quando esce The Peripheral su Prime Video

Il primo episodio sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo dal 21 ottobre, con gli episodi successivi disponibili ogni venerdì fino al 9 dicembre 2022.

Il cast della serie Amazon Original

Il cast di INVERSO - The Peripheral include Chloë Grace Moretz (Kick-Ass), Jack Reynor (Midsommar), Gary Carr (The Deuce), Eli Goree (One Night in Miami), Louis Herthum (che in Westworld era il padre di Dolores nel parco a tema far west), JJ Feild (TURN: Washington's Spies), T’Nia Miller (The Haunting of Bly Manor), Charlotte Riley (Peaky Blinders), Alexandra Billings (The Conners), Adelind Horan (The Deuce), Alex Hernandez (UnReal), Katie Leung (Chimerica), Julian Moore-Cook (Peaky Blinders), Melinda Page Hamilton (Messiah), Chris Coy (The Deuce) e Austin Rising (Alt).

INVERSO - The Peripheral è prodotta da Amazon Studios e Warner Bros Television in collaborazione con Kilter Films. Gli executive producer della serie sono il creatore e showrunner Scott B. Smith (A Simple Plan), il regista Vincenzo Natali (In the Tall Grass), Greg Plageman (Person of Interest), Jonathan Nolan e Lisa Joy (Westworld), Athena Wickham (Westworld) e Steven Hoban (In the Tall Grass).

Di cosa parla The Peripheral

La serie è tratta dal romanzo del 2014 The Peripheral (in italiano tradotto come Inverso), del celeberrimo scrittore di fantascienza William Gibson e pubblicato dal New York Times.

INVERSO - The Peripheral racconta la storia di Flynne Fisher (Moretz), una donna che cerca di tenere insieme i pezzi della sua famiglia disastrata in un angolo dimenticato dell'America futura. Flynne è intelligente, ambiziosa e predestinata. Non ha futuro, finché il futuro non bussa alla sua porta. INVERSO - The Peripheral, dal grande autore William Gibson, offre uno sguardo affascinante e allucinatorio sulla sorte dell’umanità e su ciò che verrà.

Il teaser trailer di The Peripheral

Questo il teaser trailer in italiano della serie, condiviso anche dallo stesso Gibson sul suo canale Twitter, e seguito dall'attrice protagonista Chloë Grace Moretz.