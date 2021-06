Nine Perfect Strangers, la serie tv Hulu arriva ad agosto su Prime Video: le anticipazioni

Sarà una serie tv bollente Nine Perfect Strangers - Nove Perfetti sconosciuti, la produzione in otto episodi basata sul romanzo bestseller del New York Times dell'autrice australiana Liane Moriarty e prodotta dal team di Big Little Lies e The Undoing.

Sarà bollente per le trame caldissime, per l'ambientazione australiana, per la presenza della diva Nicole Kidman come protagonista, ma anche per la data di uscita delle prime puntate. Vediamo insieme le informazioni a disposizione.

Quando esce Nine Perfect Strangers su Prime Video

Come anticipato a maggio, la serie tv è prodotta da Hulu (società della Disney), ma in Italia e in quasi tutto il mondo i diritti di distribuzione sono stati acquistati da Amazon. Nove Perfetti Sconosciuti uscirà in esclusiva streaming su Prime Video a partire da venerdì 20 agosto.

In particolare, i primi tre episodi debutteranno su Amazon Prime Video il 20 agosto, mentre i 5 episodi successivi saranno disponibili a cadenza settimanale (come sempre accade con le grandi produzioni Disney).

Di cosa parla la serie Nove Perfetti Sconosciuti

Basata sul romanzo dell’autrice australiana Liane Moriarty - bestseller del New York Times - Nove perfetti sconosciuti è prodotta dal team di Big Little Lies e interpretato da Nicole Kidman e Melissa McCarthy (la Sookie di Gilmore Girls, ora su Netflix con Thunder Force), al loro primo progetto insieme.

Girata in Australia, la serie drama è ambientata in un wellness resort di lusso che promette un processo di guarigione e trasformazione. La storia ruota intorno a nove personaggi stressati che vivono in città e provano a seguire un percorso per avere un migliore stile di vita. A sorvegliarli durante i dieci giorni di permanenza è la direttrice del centro Masha (Kidman), una donna la cui missione è quella di ritemprare le loro menti e i loro corpi. Ma questi nove estranei non hanno idea di ciò che li aspetta.

Nine Perfect Strangers, il cast

Oltre a Kidman e McCarthy, il cast include anche Luke Evans, Tiffany Boone, Bobby Cannavale, Melvin Gregg, Regina Hall, Manny Jacinto, Asher Keddie, Michael Shannon, Grace Van Patten e Samara Weaving.

Nove perfetti sconosciuti vede come executive producer Nicole Kidman e Per Saari per Blossom Films, Bruna Papandrea, Jodi Matterson e Steve Hutensky per Made Up Stories, David E Kelley, Melissa McCarthy, John Henry Butterworth, Samantha Strauss, Jonathan Levine, Molly Allen e Liane Moriarty. La serie è scritta da David E Kelley e John Henry Butterworth e diretta da Jonathan Levine.

Il trailer (in inglese) di Nine Perfect Strangers

Non c'è ancora il trailer in italiano realizzato da Amazon, ma una settimana fa è uscito il video in inglese creato da Hulu, in cui possiamo vedere la Tranquillum House di Masha e i suoi ospiti, che il personaggio di Kidman "ama mischiare e abbinare come i cocktail" spiega una voce nella clip.