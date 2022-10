"Tulsa King", il trailer della serie tv con Sylvester Stallone in uscita su Paramount+

Ci sarebbe piaciuto vedere la serie tv di Samaritan, il film con Stallone uscito di recente su Prime Video. Non siamo stati accontentati (per ora), ma a "consolarci" arriva Tulsa King, una serie tv proprio con protagonista Sylvester Stallone, che uscirà però su Paramount+. Di seguito il trailer, la trama, il cast e la data di uscita.

Quando esce Tulsa King su Paramount+

Negli USA l'uscita è prevista per il 13 novembre, in Italia non è ancora stata comunicata la data ufficiale. Aggiorneremo questa informazione non appena possibile.

Di cosa parla Tulsa King

La serie tv segue il capo della mafia newyorkese Dwight "The General" Manfredi (Stallone), appena uscito di prigione dopo 25 anni ed esiliato senza tanti complimenti dal suo boss per stabilirsi a Tulsa, in Oklahoma. Rendendosi conto che la sua famiglia mafiosa potrebbe non avere a cuore i suoi interessi, Dwight costruisce lentamente una "banda" composta da un gruppo di personaggi improbabili, per aiutarlo a stabilire un nuovo impero criminale in un luogo che per lui potrebbe anche essere un altro pianeta.

Il cast della serie

Oltre che da Stallone, la serie è interpretata anche da Andrea Savage (I'm Sorry), Max Casella (The Tender Bar), Martin Starr (Silicon Valley), Domenick Lombardozzi (The Irishman), Vincent Piazza (Boardwalk Empire), Jay Will (The Marvelous Mrs. Maisel), A.C. Peterson (Superman & Lois) con Garrett Hedlund (The United States vs. Billie Holiday) e Dana Delany (Body of Proof). I produttori esecutivi della serie sono Sheridan, Winter, Stallone, David C. Glasser, Ron Burkle, Bob Yari, David Hutkin, Allen Coulter e Braden Aftergood.

Il trailer di Tulsa King

Ed ecco il trailer ufficiale in italiano della serie tv PAramount+ con il caro vecchio Sly.