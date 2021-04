Dal 15 aprile su TIMVISION "A very English scandal", la miniserie BBC con Hugh Grant: le anticipazioni

TIMVISION si conferma la casa di importazione delle mini serie tv firmate BBC: dopo la recente acquisizione di Quiz, sullo scandalo della truffa a Chi vuol essere milionario?, da domani 15 aprile web tv di TIM renderà disponibile in streaming A Very English Scandal, che parla di uno scandalo - come si intuisce dal titolo - ben più importante, che ha sconvolto la politica della Gran Bretagna circa 45 anni fa.

Di cosa parla A Very English Scandal, la miniserie da domani su TIMVISION

La miniserie prodotta dalla BBC nel 2018 - composta in totale da tre episodi - racconta lo scandalo che vide protagonista il capo del partito liberale inglese Jeremy Thorpe, processato negli anni Settanta con l'accusa di aver cercato di uccidere il suo presunto amante.

Thorpe, membro del parlamento inglese dal 1959, era all'epoca il leader dei liberali inglesi, ma a causa dello scandalo (fino agli anni Sessanta gli atti omosessuali erano illegali nel Regno Unito) la sua carriera politica fu gravemente compromessa.

La serie, che in Italia è già stata trasmessa su Sky da Fox Crime, è tratta dall’omonimo romanzo di John Preston (A Very English Scandal: Sex, Lies and a Murder Plot at the Heart of the Establishment), pubblicato nel 2016, due anni dopo la morte di Thorpe.

Il politico dovette difendersi dalle accuse, che lui rinnegò sempre, mosse da Norman Scott, che diceva di aver avuto con Thrope una relazione durata per diversi anni. Nel corso del processo per la presunta cospirazione omicida, l'opinione pubblica britannicascoprì i segreti più oscuri dell'establishment e tutto quello che veniva fatto per nasconderli.

Il cast e il regista di A Very English Scandal

La mini serie è diretta da Stephen Frears (che oltre a essere il regista di The Queen ha diretto anche la già citata Quiz). Nel cast troviamo Hugh Grant nei panni del protagonista: Grant, così, è di nuovo nel ruolo di un personaggio di spicco accusato di un crimine, così come nella più recente serie The Undoing, vista su Sky, insieme a Nicole Kidman e alla nostra Matilda De Angelis. L'amante Norman Scott è invece interpretato da Ben Whishaw.

Il trailer ufficiale di A Very English Scandal