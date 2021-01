Your Honor, su Sky la nuova miniserie interpretata da Bryan Cranston

In onda da mercoledì 24 febbraio su Sky Atlantic i dieci episodi dello show con protagonista la star di "Breaking Bad". La Rai sarebbe già in trattative per ricavarne una versione italiana

Bryan Cranston di nuovo protagonista in una serie tv. Per i fan di "Breaking Bad" la notizia è di quelle che fanno ben sperare. Nei panni di un giudice decisamente al di sopra della legge e dai numerosi lati oscuri, Cranston sarà il protagonista assoluto di "Your Honor", miniserie tratta dallo show israeliano del 2017 "Kvodo", creazione originale di Yes Studio.

Un format internazionale di enorme successo al punto che sta già circolando nel nostro Paese la notizia di una versione italiana della miniserie prodotta dalla Rai. In un articolo di Deadline, si sottolinea come la casa di produzione SquareOne, oltre all’adattamento per le tv pubbliche tedesche e austriache Ard e Orf, stia anche preparando con Indiana Productions una versione per la nostra tv pubblica. In attesa di confereme sugli sviluppi della serie, è sicuro il fatto che, da mercoledì 24 febbraio, la versione americana di "Your Honor" arriverà su Sky Atlantic che trasmetterà tutti e dieci gli episodi. La serie sarà ovviamente disponibile anche on demand e in streaming su Now TV. Al momento la serie è ancora in corso di svolgimento negli Usa, dove sta venendo trasmessa dal canale Showtime. Bryan Cranston interpreta Michael Desiato, un giudice di New Orleans disposto a tutto pur di proteggere suo figlio. Hunter Doohan sarà invece Adam Desiato, figlio di Michael coinvolto in un omicidio stradale che vede come vittima il figlio del più pericoloso boss della città.

Your Honor è un thriller giudiziario in cui non c’è una vera e propria caccia al colpevole, ma il dramma di due famiglie spezzate da una grave tragedia che porterà a un totale rovesciamento dei ruoli con i criminali che proveranno a scoprire il colpevole mentre il giudice si ritroverà a usare le sue capacità per coprire quanto fatto dal figlio ed evitare non solo che possa finire in carcere ma anche che possa subire la vendetta della famiglia criminale. La versione americana è molto fedele alla serie originale israeliana con una grossa differenza però legata al rapporto tra padre e figlio, molto più complesso e sviluppato nella versione originale. La messa in onda italiana di tutti i dieci episodi della miniserie avverrà pochi giorni dopo la fine dell'ultimo episodio negli Usa dove Showtime trasmetterà il finale di stagione domenica 14 febbraio.