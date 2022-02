L'amica geniale 3: quando esce, trama, puntate, cast, trailer e anticipazioni

L’amica Geniale 3 arriva sul piccolo schermo una nuova attesissima, stagione. Le puntate della fiction Rai, trasposizione dei romanzi-evento di Elena Ferrante, racconteranno gli anni '70, la crescita, le difficoltà, gli amori, i successi e gli insuccessi delle due protagoniste, Lenù e Lila.

La trama de L'amica geniale 3

La terza stagione "Storia di chi fugge e di chi resta" mostra quanto le scelte modellino e cambino il nostro modo di essere e di vivere. Elena e Lila hanno preso strade diverse, ma entrambe sono state costrette a crescere in fretta: Lila si è sposata a sedici anni, ha un figlio piccolo, ha lasciato il marito e l’agiatezza, lavora come operaia in condizioni durissime; Elena è andata via dal rione, ha studiato alla Normale di Pisa e ha pubblicato un romanzo di successo che le ha aperto le porte di un mondo benestante e colto. Ambedue hanno provato a forzare le barriere che le volevano chiuse in un destino di miseria, ignoranza e sottomissione.

Elena Ferrante, con i suoi libri, ha creato nuovi simboli che spiegano la come le donne hanno affrontato il grande mare aperto degli anni Settanta, uno scenario di speranze e incertezze, di tensioni e sfide fino ad allora impensabili. E ci racconta come, pur divise dalle scelte e dalle opportunità, Elena e Lila rimangano sempre unite da un legame fortissimo e ambivalente, a volte evidente nella dolorosa e inevitabile alternanza di esplosioni violente o di incontri che riservano loro prospettive inattese.

Quando esce L'amica geniale 3 e quante puntate sono

L’Amica Geniale 3 va in onda su Rai1 dopo il Festival di Sanremo che terminerà il 5 febbraio. La prima puntata andrà in onda il 6 febbraio 2022. Si tratta di otto puntate che verranno messe in onda in quattro distinte prime serate. La regia, fino ad ora affidata a Saverio Costanzo, è passata a Daniele Luchetti, mentre la sceneggiatura è sempre firmata da Francesco Piccolo, Laura Paolucci e lo stesso Costanzo, più la consulenza di Elena Ferrante.

Le anticipazioni delle prime due puntate L’amica Geniale 3

Il 6 febbraio andranno in onda le prime due puntate della serie tv. Nel primo episodio chiamato "Sconcezze" vedremo Elena alla presentazione milanese del suo libro, lì incontra inaspettatamente Nino che la difende da un giornalista particolarmente aggressivo. La futura suocera di Elena, Adele, resta molto colpita da Nino e lo invita a cenare con loro. Durante la cena, Elena realizza che l’infatuazione per Nino non l’ha mai abbandonata e matura seri dubbi sul fidanzato Pietro.

Nell'episodio numero due, chiamato "La febbre", Pietro è a Napoli per conoscere i futuri suoceri. Elena è molto nervosa, ma il suo promesso sposo e la famiglia Greco vanno d’accordo. La madre si lamenta e cerca di farle cambiare idea sul rito civile. Lila manda a chiamare Elena. Ora lavora in una fabbrica di salumi. L’ambiente insalubre e gli estenuanti orari di lavoro l’hanno fatta ammalare. Chiede all’amica di prometterle di prendersi cura del figlio Gennaro qualora le succedesse qualcosa.

I personaggi de L'amica geniale 3

Elena “Lenù” Greco

Grazie al successo del suo primo romanzo, Elena è una scrittrice di professione. Nel corso della serie si trova a lottare contro il blocco dello scrittore. Sposa Pietro Airota, ma si sente sempre più trascurata dal marito e combatte il ruolo di moglie “tradizionale” che Pietro le ha implicitamente assegnato. È una donna in cerca della propria identità: divisa tra le sue radici nel rione e il presente nell’intellighenzia italiana.

Raffaella “Lila” Cerullo

Dopo aver lasciato Stefano Carracci, vive con Enzo ed è un’operaia nella fabbrica di salumi di Bruno Soccavo. Lavora in condizioni disumane che la portano ad ammalarsi. Quando incontra Elena, Lila appare smunta e consumata dai ritmi della fabbrica, ma non ha perso il suo acume e la sua vivace intelligenza: di notte studia informatica con Enzo, insieme hanno l’obiettivo di cambiare la loro condizione di vita.

Giovanni “Nino” Sarratore

Alla presentazione del romanzo di Elena, la difende dalle aspre critiche di un giornalista conservatore. Fa parlare di sé attraverso i suoi articoli e arriva a essere citato anche dall’illustre suocero di Elena, Guido Airota. Grazie a lui entra in contatto con Pietro, con cui lega. Proprio attraverso l’amicizia con Pietro, Nino ritorna nella vita di Elena con effetti sconvolgenti. Negli anni in cui non si sono visti, Nino ha sposato una ragazza di buona famiglia e viaggia spesso per lavoro.

Pietro Airota

Fidanzato, poi marito di Elena. È un grigio accademico, molto concentrato sul suo lavoro. Pur professandosi ateo e progressista, mostra in diverse occasioni un’attitudine e un modo di pensare da conservatore. Ferisce attraverso la sua indifferenza Elena che, dopo il matrimonio, inizia a trattare come una massaia, ignorando il suo percorso accademico e professionale. Nel corso della serie la distanza tra i due si acuirà sempre più.

Adele Airota

Madre di Pietro, è una donna molto importante nel campo dell’editoria italiana, grazie a lei Elena ha pubblicato il suo primo libro e resta il suo punto di riferimento per ogni sua pubblicazione successiva. È una donna determinata che trova sempre il modo di piegare le situazioni secondo il suo volere, incurante dell’effetto che la cosa potrebbe avere sugli altri, come ad esempio il banchetto di nozze a sorpresa organizzato ad insaputa di Elena.

Immacolata Greco

Madre di Elena, è una donna dura e pragmatica che non concede né a sé stessa né alla figlia di farsi manipolare. Teme che il matrimonio civile sia un modo di Pietro per piegare Elena e si oppone strenuamente. Resta comunque presente per sua figlia e si mostra oltremodo protettiva nei suoi confronti. Ha dei modi molto bruschi, ma dimostra il suo affetto con le sue azioni. Ha vissuto una vita difficile e per lei è estremamente difficile abbassare la guardia.

Enzo Scanno

Il compagno di Lila, dolce e protettivo nei suoi confronti, è esattamente l’opposto di Pietro. Premuroso e attento, non fa altro che encomiare i successi di Lila, la sua intelligenza, la sua innata capacità di apprendimento. Resta costantemente al suo fianco anche durante il terribile periodo della malattia. Insieme a lei studia per il corso per corrispondenza dell’IBM. La sua passione e il suo candore fanno colpo anche su Pietro, affascinato dal mondo dei calcolatori.

Bruno Soccavo

Il proprietario della fabbrica di salumi e insaccati dove lavora Lila. È un uomo meschino e viscido, famigerato per molestare costantemente le operaie nell’essiccatoio. Quando ci prova con Lila, lei reagisce con aggressività. Dopo aver letto l’articolo di Elena sembra sentirsi genuinamente tradito, mostrando un lato vulnerabile e sensibile. Ma si smentisce nuovamente quando si libera dei manifestanti di sinistra, sguinzagliando contro di loro estremisti del Movimento Sociale Italiano.

Il cast completo de L'amica geniale

Margherita Mazzucco: Elena “Lenù” Greco

Gaia Girace: Raffaella “Lila” Cerullo

Anna Rita Vitolo: Immacolata Greco

Luca Gallone: Vittorio Greco

Imma Villa: Manuela Solara

Antonio Milo: Silvio Solara

Alessio Gallo: Michele Solara

Valentina Acca: Nunzia Cerullo

Antonio Buonanno: Fernando Cerullo

Nunzia Schiano: Nela Incardo

Matteo Cecchi: Pietro Airota

Daria Deflorian: Adele Airota

Bruno Orlando: Franco Mari

Francesco Russo: Bruno Soccavo

Giovanni Cannata: Armando Galiani

Giovanni Buselli: Enzo Scanno

Eduardo Scarpetta: Pasquale Peluso

Christian Giroso: Antonio Cappuccio

Curiosità sulla terza stagione de L'amica geniale

Nelle nuove puntate della serie, dirette da Daniele Luchetti, Elena e Lila sono diventate grandi, si sono allontanate, ma entrambe, a modo loro, lottano per l'emancipazione femminile. Sono gli anni '70 e di quel periodo le giovani attrici, Mazzucco e Griace, poco più che maggiorenni non ne sanno molto. "Non sapevo nulla di questo periodo, Però volevo inquadrarlo e l'ho studiato anche attraverso i video, le foto i documentari" ha spiegato in conferenza stampa Mazzuco (19 anni).

Anche per Luchetti è stato un bell'esperimento: "Ho cercato di raccontare agli attori giovani la complessità di quegli anni". Il regista ha anche raccontato di aver spiegato a Margherita "come si lavano i piatti e come si tiene in braccio un bambino". Per Girace (18 anni) è stato complesso interpretare Lila: "Lei lavora in fabbrica, ha un figlio da crescere, è distrutta fisicamente, ma deve trovare dentro di sé la voglia di lottare".

È ormai notizia arcinota che le due attrici, come il regista, nella quarta stagione cambieranno: "Siamo cresciute assieme a loro e ora è giusto lasciarle andare".

Il libro

Quella dell'amica geniale è una tetralogia. Nel terzo volume, Lila ed Elena sono ora adulte, la prima ha un figlio e un matrimonio alle spalle, la seconda (alter ego della Ferrante?) sta per diventare una scrittrice. Con la maturità, anche la trama della loro amicizia si complica, e il susseguirsi di emozioni narrate travolgono chi assiste allo spettacolo messo in scena dal romanzo.

Il trailer