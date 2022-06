Ascolti tv, com'è andato il debutto di Drusilla Foer con l'Almanacco del giorno dopo

Lunedì 6 giugno 2022 Drusilla Foer è tornata in tv, alla guida di un programma storico come l'Almanacco del giorno dopo che in Rai, tra gli anni '70 e i '90, si presentava come un mix di contenuti tra cui anche curiosità dedicate a un fatto accaduto in passato nel giorno dopo. A distanza di tre mesi dal Festival di Sanremo che le ha permesso di raggiungere grande notorietà, l'alterego di Giuanluca Gori ha accettato la proposta di far rivivere una trasmissione iconica su Rai2, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 19.50 circa, per circa mezz'ora. Ma com'è andato il debutto ("benedetto" anche da Amadeus con un'incursione a sorpresa)?

Ebbene, Drusilla e il suo Almanacco del Giorno Dopo, per la prima puntata, ha interessato 797.000 spettatori, pari a un 5.2% che va considerato come un buon risultato trattandosi di una prima puntata che pone il personaggio in una fascia oraria diversa da quella in cui il pubblico generalista è stato abituato a vederla fino ad oggi.

Nell'Almanacco del giorno dopo 2022 Drusilla affrontate temi che meritano una riflessione e un approfondimento, ma si diverte anche con pennellate ironiche e sarcastiche date dalla sua personalissima interpretazione. Come nell’antico Almanacco ci sono rubriche legate al Domani Avvenne, al Personaggio del Giorno Dopo, al sorgere del Sole ma anche nuove idee ispirate a curiosi esperti, a ospiti noti e a personaggi inediti che la conduttrice coinvolgerà nel corso delle puntate. Non mancano la musica e le canzoni che Drusilla, con l’aiuto del Maestro Loris Di Leo e del suo pianoforte, eseguirà sul filo di ricordi e suggestioni. Una cuoca, un linguista, un ispettore di studio e un cameraman saranno di volta in volta gli interlocutori di Drusilla.

Ultimo, ma non ultimo, un personaggio che corona il programma, il piccolo Topo Gigio, che, in alcuni momenti, diventa compagno della conduttrice con il suo ineguagliabile punto di vista ingenuo e infantile, su tematiche anche di rilievo.

Ascolti tv di lunedì 6 giugno 2022

Per quanto riguarda la prima serata, ad avere la meglio è stata invece Mediaset: Canale 5 con l'Isola dei Famosi ha raccolto 2.461.000 spettatori pari al 20.5% di share che ha superato Rai1 e il film A Casa Tutti Bene (2.674.000 spettatori pari al 15.8%). Su Rai2 l’ultima puntata di Made in Sud ha interessato 938.000 spettatori pari al 6.4% di share, su Italia 1 l’ottava stagione in prima visione free di Chicago PD ha intrattenuto 1.232.000 spettatori (7.6%), Rai3 con Report ha interessato 1.548.000 spettatori pari ad uno share dell’8.9% e su Rete4 Quarta Repubblica 715.000 spettatori con il 5.2% di share. Su La7 la seconda stagione di Yellowstone ha registrato 276.000 spettatori con uno share dell’1.8%, su Tv8 la prima stagione di Gomorra – La Serie segna 353.000 spettatori con il 2% e su Nove A Testa Alta ha raccolto 281.000 spettatori con l’1.9%.