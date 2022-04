Ascolti tv, Amici di Maria De Filippi contro l'Eredità di Flavio Insinna: chi ha vinto

Una vittoria schiacciante per Amici di Maria De Filippi. Il terzo appuntamento con il serale è stato visto da quasi 4.6 milioni di spettatori con uno share, in media, del 24.5%. Buon risultato, ma non abbastanza, per lo speciale L'Eredità - Una serata Insieme con Flavio Insinna, che ha totalizzato il 15.6% con 2.957.000 spettatori.

Insomma il talent di Canale 5 continua a coinvolgere ogni settimana sempre più pubblico, quella di ieri è stata poi una puntata particolare, anche se è stata registrata il mercoledì, perché la messa in onda è caduta proprio nel giorno in cui è stata data la notizia della morte di Piero Sonaglia, storico collaboratore di Amici, Uomini e Donne, Tu si que vales... Durante la puntata di ieri sono stati eliminati due concorrenti: Leonardo e John Erik.

Ascolti tv di sabato 2 aprile 2022