È morto Piero Sonaglia, lo storico assistente di Maria De Filippi presente ad ogni puntata di Uomini e Donne su Canale 5. A comunicarlo è stato il regista Roberto Cenci con un post su Instagram: "Per sempre con noi, Ciao Piero". Queste le poche parole che racchiudono però un grande dolore.

In molti avevano notato l'assenza di Sonaglia dallo studio nelle ultime puntate mandate in onda: il professionista era spesso al centro dei battibecchi tra i protagonisti del dating show e per questo era molto amato. Era lui che sistemava le sedie, portava i regali o l'acqua ai protagonisti e più in generale si occupava del corretto scorrimento delle registrazioni. Nel corso degli anni Piero era diventato una figura fondamentale per il programma e con Maria si era creato un sodalizio lavorativo. Molti lo ricorderanno anche per la sua partecipazione ad altri programmi Mediaset come Tu si que vales. Immancabile anche il ricordo di Domenico Naso, autore di De Filippi, che su Twitter ha scritto "Ciao Piero" accompagnato da un cuore spezzato.

Al momento non sono note le cause del decesso.