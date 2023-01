"Non provo niente per mia mamma", massacrato sui social dopo C'è posta per te, Giovanni ci ripensa

Giovanni, uno dei protagonisti della scorsa puntata di C'è posta per te, ha fatto letteralmente infuriare il web. La sua testardaggine, il suo odio nei confronti della stessa donna che l'ha messo al mondo, la sua irremovibilità davanti alle lacrime della mamma che, implorava il suo perdono dopo un divorzio che il giovane non ha mai superato, hanno scatenato il popolo dei social che si è scagliato contro di lui con innumerevoli commenti di odio. "Misogino", "senza cervello", sono solo alcuni dei commenti ricevuti dal ragazzo che ieri sera, si è fatto odiare da tutti gli spettatori dello show di Canale 5 di Maria De Filippi, per non aver aperto la busta a sua madre che lo implorava, in lacrime, di tornare a far parte della sua vita. Lei che, dopo un matrimonio asfissiante aveva ritrovato se stessa e la sua libertà.

"Non provo niente per mia madre" è stata la frase che nessuno è riuscito a fargli passare, una frase detta con freddezza e glacialità ma che, dopo la puntata, Giovanni sembra essersi rimangiato. C'è posta per te, infatti, nei suoi profili social ha rivelato a tutti che dopo la puntata di ieri sera, mamma e figlio si sono ritrovato e Giovanni ha riabbracciato sua madre Adele perdonandole il divorzio dal suo ex marito maschilista che, secondo l'opinione pubblica, è il responsabile del lavaggio del cervello dello stesso ragazzo.

Altro colpo di scena per C'è posta per te dopo il ritorno di fiamma di Annalisa e Nicola che ha sorpreso tutti e sono tanti quelli che, sui social, hanno lanciato qualche frecciatina al programma di Maria De Filippi: "Giocate con le nostre emozioni?".