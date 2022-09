Carmen Russo e Diaco cadono mentre ballano il Tuca Tuca: il capitombolo in diretta

Siparietto danzereccio oggi a BellaMa'. Complice la presenza di Carmen Russo, Pierluigi Diaco si è lasciato coinvolgere in una divertente performance del Tuca Tuca. Ma non è finita benissimo.

La showgirl, davanti al conduttore, lo istruiva passo passo su dove e come toccarsi. Sul finale dell'iconico balletto, Diaco ha preso iniziativa facendo volteggiare Carmen, che ha improvvisato un casquè rivelatosi poi rovinoso. I due sono caduti a terra, uno sopra l'altra, tra le risate dello studio. "Ti sei fatta male? Stai bene?" ha chiesto il conduttore, rassicurato dalla ballerina. "Portatemi un bicchiere d'acqua" ha chiesto agli assistenti di studio dopo il capitombolo, lasciandosi andare anche lui a una risata liberatoria. A una settimana dal via gli ascolti di BellaMa' non saranno ottimi, ma c'è già il primo episodio indimenticabile della stagione.

Le tensioni tra Diaco e Milo Infante

La caduta di oggi stempera un po' il clima teso che pare si respiri ultimamente nel pomeriggio di Rai 2. Proprio ieri Milo Infante si è spazientito in diretta tv con il collega per aver ricevuto la linea in ritardo. Il suo Ore 14 è iniziato 7 minuti dopo perché Diaco aveva sforato con la promo del suo programma e non gliele ha mandate a dire.