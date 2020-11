Carolyn Smith ballerina per una notte: la sua incantevole esibizione illumina la pista di ‘Ballando con le stelle’

Il gran finale della 15esima edizione di ‘Ballando con le stelle’ in onda sabato 21 novembre è stato arricchito dalla meravigliosa performance di Carolyn Smith, scesa in pista in qualità di ballerina per una notte del dance show di Rai1 di cui è storica presidente di giuria.

Elegante, raffinata, solare e impeccabile nell’esecuzione della sua coreografia sulle note di ‘Fly me to the moon’, l’insegnante ha così festeggiato un’edizione da record, ma anche il suo 60esimo compleanno festeggiato qualche giorno fa. “La danza per me è vita, mi ha dato educazione, disciplina, rispetto e la voglia di andare avanti anche quando le cose vanno male”, ha detto nella clip la coreografa che da anni lotta con tenacia contro la malattia a cui Milly Carlucci ha fatto riferimento presentando la sua performance.

Carolyn Smith ballerina per una notte: le parole di Milly Carlucci

“Per chiudere alla grande questa serie, c'è colei che è la ballerina, non poteva essere una chiusura migliore per noi che accogliere su questa pista una persona che non solo è un'immensa professionista del ballo a livello mondiale, ma è stata anche una sorella, un'amica e una donna che ci ha saputo raccontare una storia di vita importante”, ha affermato Mily Carlucci chiamando in pista Carolyn Smith: “Ci ha insegnato tante cose, come col sorriso sulle labbra, senza mai cedere, si lotta anche contro il male più insidioso che lei ha affrontato e affronta con grande determinazione. Grazie per tutto quello che ci ha insegnato".

Di seguito il video dell'esibizione di Carolyn Smith