Come seguire in diretta tv l'incoronazione di Re Carlo III

Come seguire in tv l'incoronazione di Re Carlo III? Sabato 6 maggio 2023 l'attenzione mediatica mondiale è tutta rivolta ad un evento che vanta una tradizione quasi millenaria. Il Regno Unito e i reami del Commonwealth celebrano l’incoronazione di Carlo in una cerimonia simbolica e religiosa. Il figlio di Elisabetta - scomparsa nel settembre 2022 all'età di 96 e dopo ben 70 anni di regno - e del principe Filippo è il 62esimo monarca della storia e, in assoluto, il più anziano erede al trono britannico; e insieme a lui sarà incoronata anche Camilla, come regina consorte. L'avvenimento ha luogo all'interno dell'Abbazia di Westminster a Londra. La cerimonia ha inizio alle ore 12 italiane, ovvero le 11.00 della Gran Bretagna. Scopriamo come seguire in diretta televisiva l'atteso evento.

L'incoronazione in diretta Rai

Rai 1 trasmette uno "Speciale Tg1" per seguire in diretta l'incoronazione di Carlo III. La trasmissione ha inizio alle 11.45 e va avanti fino alle 15.30; interrotta soltanto per lasciare spazio al Tg delle 13.30. RaiNews 24 (canale 48 del digitale terrestre) ha annunciato che seguirà l'evento nell'arco dell'intera giornata, con frequenti finestre informative.

L'incoronazione in diretta Mediaset

Canale 5 offre la possibilità di seguire la diretta dell’incoronazione, all'interno di uno "Speciale Verissimo", condotto da Silvia Toffanin. La messa in onda ha inizio a partire dalle 11.00 e si interrompe con il Tg delle 13.00 per poi riprendere alle 13.30 e fino alle 15.45. Dopo l'appuntamento quotidiano con la soap turca "Terra amara", dalle 16.30 alle 18.45 va in onda il consueto appuntamento del sabato con "Verissimo", dove sarà dedicato ampio spazio all'evento dell'incoronazione. Da Londra troviamo gli inviati del Tg5 Dario Maltese, Susanna Galeazzi e Federico Gatti. In studio commentano i giornalisti Cesara Buonamici, Cristina Parodi e Antonio Caprarica. Previsto, nel corso dello speciale, un collegamento da Londra con Andrea Bocelli: l'artista partecipa domenica 7 maggio al concerto organizzato nel parco del Castello di Windsor.

L'incoronazione su La7

Enrico Mentana non si risparmia e scende in campo per dedicare una delle sue maratone all'evento dell'incoronazione di Carlo. La7 trasmette, a partire dalle 9.40, uno speciale Tg La7 9.40, che andrà avanti fino alle 13.30, ora d'inizio del tradizionale telegiornale della rete. e proseguirà fino al Tg delle 13.30.Dopo il Tg, dalle 14.15 la rete trasmette un documentario in due parti dal titolo "Carlo " Il nuovo Re", dove si approfondisce la figura del successore di Elisabetta II.

L'incoronazione su Real Time

Real Time - canale 31 del digitale terrestre - ha deciso di fare le cose in grande e apre alle 8.30 del mattino i battenti con il ricco speciale "L'incoronazione di Re Carlo III". La diretta integrale della cerimonia è accompagnata dal commento di Francesco Vicario, caposervizio di Gente, e Flavia Cercato, conduttrice televisiva e radiofonica; entrambi sono esperti delle vicende della Famiglia Reale. Il commento ospita inoltre la scrittrice e giornalista Federica Brunini e lo scrittore Luca Bianchini.